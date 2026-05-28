Il grande tema riguarda il pezzo prefissato per il titolo definitivo. Perché sulle prestazioni in campo non c'è dubbio: Obrador è arrivato e ha fatto subito quello che doveva fare, ovvero prendersi la corsia mancina e non lasciarla più. Non c'è dubbio neanche sulla qualità del giocatore: lo spagnolo ha dimostrato di saper giocare a pallone, di avere intraprendenza e personalità. E non c'è dubbio sul fatto che Obrador sia stato, in questi pochi mesi, la boccata d'ossigeno che la fascia sinistra aspettava dall'addio di Ansaldi.

A questo punto, però, sorgono spontanee alcune domande: se Obrador ha rispettato le aspettative, forse addirittura superandole, perché il prezzo già concordato per l’acquisto definitivo viene considerato un ostacolo? Qual è stato il senso di inserire una cifra da nove milioni nel contratto? E soprattutto: Obrador verrà riscattato?

Altri club puntano lo spagnolo

Mentre il Torino continua a interrogarsi su una situazione che, di fatto, si è costruito da solo, attorno a Obrador iniziano a muoversi diversi club. Lo spagnolo, ormai parte integrante della squadra Under 21 della Spagna pur senza essere un titolare fisso, e ha dimostrato continuità, affidabilità e una crescita evidente nel corso della stagione in granata. Dopo mesi trascorsi ai margini in Portogallo, l’approdo in Serie A gli ha restituito centralità e visibilità, mettendo in mostra un profilo moderno: corsa, qualità tecnica, personalità e capacità di incidere in entrambe le fasi.

Era inevitabile che le sue prestazioni attirassero attenzioni importanti. Tra le società più interessate c’è la Roma, che starebbe valutando Obrador come possibile rinforzo per la fascia sinistra da mettere a disposizione di Gasperini. Il tecnico cerca esterni dinamici, aggressivi e in grado di interpretare più ruoli lungo la corsia: caratteristiche che lo spagnolo ha dimostrato di possedere. E mentre il Torino riflette sul peso dei nove milioni fissati per il riscatto, il rischio concreto è che qualcun altro decida di anticipare tutti e affondare il colpo.