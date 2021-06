Calciomercato: Sarri rivuole Felipe Anderson. Calda la pista Arnautovic-Bologna

Una società che si sta muovendo parecchio è la Lazio. Dopo aver ingaggiato Maurizio Sarri come allenatore, i biancocelesti stanno cercando di costruire una squadra all'altezza delle aspettative. Per questo motivo si parla di un possibile ritorno in Italia di Felipe Anderson, reduce da un'annata poco brillante: il West Ham lo valuta circa 10 milioni e il colpo sarebbe molto gradito al tecnico ex Napoli. Il giocatore ha già fatto intendere alla Lazio che sarebbe disposto anche a tagliarsi parte dello stipendio per tornare in Italia, dove ha lasciato sicuramente un buon ricordo di sé.