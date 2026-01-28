Calciomercato Serie A: cessioni in casa Udinese e Verona. Inter su Diaby

Tormentone invernale, continua ancora il calciomercato della sessione di gennaio. Ora i giorni iniziano ad essere pochi e le trattative persistono in grande quantità. Un rapporto inversamente proporzionale, ma che sta facendo correre e non poco le squadre italiane. Ecco quindi il resoconto odierno con le principali notizie di calciomercato di Serie A, in merito alle 19 avversarie del Torino in questo campionato 2025/26.

Calciomercato Serie A: 2 addii per Verona e Udinese

Le strade tra Verona e Cissè si chiudono definitivamente. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il giocatore è pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Olanda. Nel suo futuro c'è infatti il PSV. L'ormai ex scaligero partirà per una cifra da circa 8 milioni di euro. Manca solo l'accordo tra i veneti e il Catanzaro, dove il giocatore è attualmente in prestito per l'interruzione. Anche l'Udinese mette a segno una cessione. L'attaccante Brenner infatti saluta il club friulano: nel suo futuro c'è il Vasco Da Gama, per quella che è una cessione a titolo definitivo, come si apprende dalla nota ufficiale della società: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Vasco Da Gama il diritto alle prestazioni sportive di Brenner. All’attaccante brasiliano i migliori auguri per il prosieguo di carriera".