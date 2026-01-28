Tormentone invernale, continua ancora il calciomercato della sessione di gennaio. Ora i giorni iniziano ad essere pochi e le trattative persistono in grande quantità. Un rapporto inversamente proporzionale, ma che sta facendo correre e non poco le squadre italiane. Ecco quindi il resoconto odierno con le principali notizie di calciomercato di Serie A, in merito alle 19 avversarie del Torino in questo campionato 2025/26.
Calciomercato Serie A: cessioni in casa Udinese e Verona. Inter su Diaby
Calciomercato Serie A: 2 addii per Verona e Udinese—
Le strade tra Verona e Cissè si chiudono definitivamente. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, il giocatore è pronto per iniziare un nuovo capitolo della sua carriera in Olanda. Nel suo futuro c'è infatti il PSV. L'ormai ex scaligero partirà per una cifra da circa 8 milioni di euro. Manca solo l'accordo tra i veneti e il Catanzaro, dove il giocatore è attualmente in prestito per l'interruzione. Anche l'Udinese mette a segno una cessione. L'attaccante Brenner infatti saluta il club friulano: nel suo futuro c'è il Vasco Da Gama, per quella che è una cessione a titolo definitivo, come si apprende dalla nota ufficiale della società: "Udinese Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Vasco Da Gama il diritto alle prestazioni sportive di Brenner. All’attaccante brasiliano i migliori auguri per il prosieguo di carriera".
L'Inter si sta interessando a Diaby. La Lazio chiude per un altro giocatore—
Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'Inter ha avviato i contatti con Moussa Diaby, attualmente all'Al-Ittihad. L'operazione potrebbe essere impostata su un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 35 milioni. Il francese gradisce la destinazione. Intanto in casa Lazio c'è un altro colpo, come riferito da Sky Sport. Dopo aver chiuso per Daniel Maldini, il club biancoceleste è molto vicino ad Adrian Przyborek del Pogon Szczecin. Operazione da 4,5 milioni di euro complessivi, con una percentuale del 20% di rivendita a favore del club polacco.
