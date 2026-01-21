Calciomercato Serie A: Cheddira vola a Lecce, Fabbian ha firmato col nuovo club

Le ultime novità di mercato della Serie A riguardanti le altre 19 squadre, avversarie del Torino in campionato

Piero Coletta 21 gennaio - 19:23

Manca ancora qualche giorno alla fine della sessione invernale di mercato, ma sono ancora tante le squadre che sono alle prese con acquisti e cessioni. C'è chi cerca di liberarsi di giocatori che non hanno inciso più di tanto nella prima parte di stagione, così come c'è chi sta portando a termine diversi colpi per centrare la salvezza oppure per tornare competitiva per ambizioni più grandi. Ecco il punto di giornata del mercato della massima categoria italiana con tutte le novità sulle altre 19 formazioni che sono avversarie del Toro in questa Serie A 2025/26.

Cheddira può restare in Serie A: è vicino al Lecce — Il Lecce è molto vicino al colpo Walid Cheddira. L'attaccante, in forza al Sassuolo, partirà con un volo nella serata del 21 gennaio in direzione Puglia, secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio. Colpo dunque offensivo per il Lecce, che in questa prima parte di stagione ha dovuto fare i conti con un reparto offensivo molto sterile. Inoltre i salentini hanno perso Camarda a causa di un infortunio alla spalla e ciò va ad assottigliare le scelte a disposizione di Di Francesco. Cheddira può così ritrovare, tra l'altro, il tecnico con cui aveva condiviso l'esperienza al Frosinone. Al momento il cartellino del giocatore è di proprietà ancora del Napoli: l'attaccante si dovrebbe quindi trasferire al Lecce con la formula del prestito.

La Fiorentina ufficializza Fabbian e saluta Dzeko — In casa Fiorentina si registra una possibile uscita, come si legge dal sito de La Gazzetta dello Sport. Edin Dzeko è infatti vicino all'addio al club viola dopo soli sei mesi. Nel futuro della punta bosniaca c'è la seconda divisione tedesca con la chiamata dello Schalke 04. C'è poi anche un altro colpo in entrata per la Fiorentina. I toscani hanno ufficializzato l'approdo di Giovanni Fabbian, centrocampista scuola Inter classe 2003. Il giocatore, che era in forza al Bologna, si trasferisce in Toscana con la formula del prestito.

Di seguito il comunicato del club: "ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian dal Bologna F.C. Fabbian, nato a Camposampiero, il 14 gennaio 2003, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto un Campionato Primavera nel 2022, e, nel corso della sua carriera, ha vestito anche la maglia della Reggina. Il nuovo calciatore viola ha disputato 91 presenze con il Bologna tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League mettendo a segno 11 reti e vincendo una Coppa Italia. Fabbian è stato, inoltre, un pilastro della Nazionale Under 21 Azzurra ed è già stato convocato in Nazionale Maggiore per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. Ha scelto di indossare in viola la maglia numero 80".

C'è anche il Napoli su Giovane del Verona — In casa Napoli si potrebbe assistere ad una piccola rivoluzione. Diversi giocatori non hanno avuto l'impatto giusto nel club partenopeo e per loro si sono aperte le porte dell'addio. Tra questi c'è Noa Lang. L'ala d'attacco non ha mai convinto del tutto Conte, tanto che nelle ultime ore il suo nome è finito nel mirino del Galatasaray. La sua uscita, secondo quanto riferito da Matteo Moretto, farebbe virare i campani sul profilo di Giovane, attaccante del Verona e una delle note più liete di questa prima parte complicata di stagione degli scaligeri. Sulle sue tracce c'è da diversi giorni anche la Lazio.