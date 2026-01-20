Roma e Fiorentina, si va verso lo stop ai tifosi per le trasferte

Si va verso il blocco alle trasferte fino a fine stagione per i tifosi di Roma e Fiorentina in seguito agli scontri della scorsa domenica sulla autostrada A1. La decisione sarà presa in giornata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive del Viminale. Ancora nulla di ufficiale, ma i precedenti parlano chiaro: lo scorso ottobre era arrivato lo stop alle trasferte per tre mesi ai sostenitori di Pisa e Verona. La fine del provvedimento sarebbe dovuta arrivare nella giornata di domani, ma il ministro dell'interno Piantedosi aveva sospeso il provvedimento per "il concreto ravvedimento delle tifoserie". All'epoca era stata la Lega Serie A a presentare l'istanza, ma ora il presidente Ezio Simonelli sembra voler dare un segnale forte: "Quello che è successo è molto grave. Ho inviato un messaggio di solidarietà che voglio qui rinnovare nei confronti della Polizia, per gli sforzi che fa nel mantenere l'ordine pubblico. Il calcio italiano non si può permettere di mischiare lo sport con questioni delinquenziali e con sconti che mettono a repentaglio la salute non solo di chi partecipa, ma anche di chi deve intervenire per sedarli".