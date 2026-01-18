Tensione prima di Torino-Roma: coinvolti ultras giallorossi e della Fiorentina

Disordini a poche ore dall’appuntamento di campionato tra Torino e Roma, in programma allo stadio Olimpico Grande Torino alle 18, ma gli scontri non hanno riguardato direttamente le due tifoserie. Coinvolti invece alcuni romanisti, che in autostrada hanno incrociato dei tifosi della Fiorentina: i primi erano diretti a Torino, i secondi a Bologna, dove è da poco iniziato il derby dell’Appennino, a poche ore dalla morte del patron Rocco Commisso. All’altezza del chilometro 195, sulla corsia di emergenza in direzione Ancona, intorno all’ora di pranzo, da decine di vetture sono scesi diversi uomini incappucciati, con maschere nere e, in alcuni casi, armati di mazze e bastoni. I sostenitori viola avrebbero preso di mira un transit su cui viaggiavano alcuni giallorossi: sarebbe stata questa la miccia che ha poi scatenato la reazione, dando origine a una rissa. Al momento non giungono notizie di feriti. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e della Digos. L’episodio ha causato disagi al traffico autostradale.