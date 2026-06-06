Ivan Ilic è stato a più riprese vicino a lasciare il Torino nelle ultime sessioni di calciomercato e tanti tifosi iniziano a perdere la pazienza con il suo rendimento sempre poco affidabile. Da quando lo Zenit San Pietroburgo si è avvicinato tanto al giocatore, senza poi riuscire a concludere, nell'estate del 2024. Da quando lo Spartak Mosca era sul punto di acquistare il giocatore, tanto da fargli fare le visite mediche, salvo poi veder saltare tutto, nell'inverno del 2025. Quando il giocatore è stato nuovamente proposto allo Zenit dopo questa nuova telenovela. Nelle ultime sessioni di mercato, il nome di Ilic è stato al centro di numerose voci in uscita. E questo, forse, ha destabilizzato il giocatore, che nell'ultima stagione in granata non è stato granché in grado di aiutare la squadra sul campo.

Ilic e il Toro: il primo-ultimo tentativo disperato di Baroni

Baroni si ricrede, non c'è spazio con D'Aversa

L'ultimo ad averci provato, nonché l'ultimo ad essersi dovuto rassegnare - considerato il tentativo, neanche sfiorato, da parte del suo successore -, è stato Marco Baroni.Alla prima in campionato non gioca, ma nelle successive tre trova due titolarità e un ingresso, importante, contro la Roma. Comunque non brilla e seguono altre tre giornate di panchina. Tra ottobre e novembre ritrova il campo in tre pareggi consecutivi, l'ultimo dei quali nel derby. Poi si assenta per un periodo, complice l'infortunio, e le uniche altre prestazioni che riesce a raccogliere sono a fine dicembre e a inizio marzo.Il tecnico che l'aveva definito "a tanta qualità, ogni tanto si smarrisce ma devo andarlo a riprendere perché può dare ancora molto". Quella necessità di andarlo a recuperare di tanto intanto aggiunge una difficoltà non indifferente e, forse, un'impossibilità nel fare bene.

D'Aversa, poi, arriva in tutt'altra condizione: il suo compito è quello di salvare la squadra e non può permettersi romanticismi inutili. Serve fare punti, serve concretezza, e serve subito. "Ilic è un giocatore molto importante, dobbiamo lavorare affinché ritorni in condizione”, dichiara il tecnico senza troppi pensieri, sbrigandosi sulla domanda e sul suo obiettivo. Ilic non troverà il campo con il nuovo tecnico. La sua stagione 2025/2026 si conclude con 8 presenze totali (zero in Coppa Italia), nessun gol, nessun assist e 415 minuti totali.

Il voto finale di Ivan Ilic: più che insufficiente

Al termine di quella che potrebbe essere l'ultima stagione in granata di Ivan Ilic, a fronte di quanto analizzato nelle righe sopra, la sua valutazione non può che essere ampiamente insufficiente:Il serbo ha giocato poco e reso male, non mostrando, neanche lontanamente, come a volte successo nelle stagioni precedenti, la sua qualità. Alla fine della stagione ne risulta un giocatore poco e mal impiegato. E chissà se, nella sessione di calciomercato che si sta per aprire, qualche voce troverà concretezza.