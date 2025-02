Torino, Ilic è rientrato al Filadelfia. Spartak Mosca ipotesi al tramonto

Niente partenza verso la Russia. Ivan Ilic, secondo quanto raccolto da Toro News, è rientrato al Filadelfia in questo martedì 11 febbraio: le possibilità che possa essere ceduto allo Spartak Mosca, di conseguenza, sembrano essere ridotte al lumicino. Per il giocatore serbo c’era l’accordo tra il Torino e il club russo: le cifre del trasferimento avrebbe dovuto aggirarsi intorno ai 16 milioni più bonus. Il giocatore è partito il 4 febbraio dall’aeroporto di Milano Malpensa in direzione Barcellona, dove ha effettuato le visite mediche per la società russa. Proprio a seguito dei test clinici, forse a causa di qualche problema riscontrato, lo Spartak avrebbe fatto marcia indietro. E, dopo alcuni giorni di stallo, Ilic è tornato a lavorare al Filadelfia. Appare difficile immaginarlo a disposizione di Vanoli per la trasferta di Bologna, che si gioca già venerdì sera. Ma, stando così le cose, il suo destino è il reintegro nel gruppo granata.