Torino, il retroscena su Ilic: dopo lo Spartak è stato proposto allo Zenit

Ivan Ilic è rientrato al Torino dopo il fallimento della trattativa che avrebbe dovuto portare l'ex serbo del Verona a vestire la maglia dello Spartak Mosca. Secondo un retroscena di mercato riportato da Sport Express, i rossobianchi si erano tirati indietro nella trattativa per motivi non precisati. A questo punto il giocatore era stato proposto allo Zenit San Pietroburgo, club che nella passata estate aveva mostrato interesse per il centrocampista. I bianco-blu-azzurri però hanno abbandonato l'idea di aggregare Ilic, puntando su Zdelar. Ora il centrocampista è rientrato a Torino, dove è stato inserito nuovamente nella lista di Paolo Vanoli. Il giocatore però è chiamato a dare dei segnali di ripresa. Col Monza è tornato in panchina, ma non ha disputato nemmeno un minuto. Il tecnico granata è stato chiaro a riguardo: "Se prima aveva qualche bonus da parte dell'allenatore, adesso Ivan si deve conquistare la mia fiducia e quella dei compagni".