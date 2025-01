Il mercato invernale entra nel vivo: in Italia, Spagna e Germania, la finestra delle trattative si apre oggi, 2 gennaio, mentre in Inghilterra e Francia i club hanno iniziato già ieri. Il sipario calerà per tutti il 3 febbraio. Di seguito il punto sul mercato delle diciannove avversarie di Serie A 2024/25 del Torino.