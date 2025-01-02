Nancy Gonzalez Ruiz

Serie A, la 30ª giornata: apre Venezia-Bologna, domenica sera Napoli-Milan
Gli appuntamenti delle squadre di Serie A in occasione del trentesimo turno di campionato
Gli appuntamenti delle squadre di Serie A in occasione del trentesimo turno di campionato
I granata sfidano una retroguardia in difficoltà: l’analisi del reparto arretrato di Baroni
Milinkovic-Savic baluardo, Ricci trascinatore, Lazaro e Adams riscoperti. Per Ilic è l’ora del riscatto.
Il centrocampista granata brilla con la sua nazionale, sfiorando il gol in più occasioni
Il serbo cerca riscatto dopo mesi difficili: la fiducia di Vanoli e la mediana a tre...
Il difensore del Torino fuori dalla lista della nazionale a causa dell’infortunio accusato contro l’Empoli, attese valutazioni nei prossimi giorni
Otto reti segnate dai subentrati, tredici punti conquistati: ecco come il Toro ha trasformato la panchina in un’arma letale
Al via la sfida con i i crociati: il momento di Vanoli per entrare nella storia granata
Il Torino si prepara alla sfida contro il Monza, valida per la 27ª giornata di Serie A, con alcune novità dall’infermeria
Il Milan arriva all’Olimpico Grande Torino con poco riposo e un rendimento esterno altalenante: numeri, vittorie e sconfitte dei rossoneri fuori casa
L’ivoriano fatica a incidere in zona offensiva e con l’arrivo di Elmas il suo spazio rischia di ridursi
L'ex capitano della Fiorentina protagonista di una serata amara contro il Bologna, ma Vanoli sa di poter contare sulla sua esperienza e qualità nei calci piazzati
Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo la disputa delle partite del sabato in cui si svolge il 25° turno
Un focus sul centrocampo del Bologna, prossimo avversario dei granata
Un focus sul reparto difensivo del Bologna, prossimo avversario dei granata
Contro il Torino Viera può fare affidamento su Bani recuperato e Onana a disposizione
Il difensore cileno firma il pari contro l’Atalanta e si prende la scena: da oggetto misterioso a colonna della retroguardia di Vanoli
La situazione della squadra bergamasca in vista della sfida contro i granata
Le principali notizie di calciomercato della giornata, tutti i movimenti tra le avversarie del Toro in Serie A
Canadese classe 1999, protagonista tra MLS, Brugge e Mondiali, potrebbe adattarsi al nuovo modulo di Vanoli
Il punto sulle principali trattative del calciomercato granata in questa sessione invernale
Le principali notizie di calciomercato della giornata, tutti i movimenti tra le avversarie del Toro in Serie A
Le principali notizie di calciomercato della giornata, tutti i movimenti tra le avversarie del Toro in Serie A
Dopo il Derby della Mole, un altro appuntamento mancato per il centrocampista granata a causa degli infortuni
Decine di provvedimenti relativi alla rissa tra tifosi avvenuta nella notte antecedente al derby dello scorso 9 novembre
Il punto di giornata sulle trattative in entrata e in uscita condotte dal Torino durante la sessione di calciomercato dell'inverno 2025
Le principali notizie di calciomercato della giornata, tutti i movimenti tra le avversarie del Toro in Serie A
Il bilancio delle precedenti sfide che si sono disputate tra granata e la squadra dei crociati
Le ultime sulle trattative di mercato delle 19 squadre avversarie del Torino
Le ultime sulle trattative di mercato delle 19 squadre avversarie del Torino nel campionato di Serie A