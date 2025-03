Lazio, difesa in emergenza: Patric ko, Tavares in dubbio. E c’è un dato allarmante

I granata sfidano una retroguardia in difficoltà: l’analisi del reparto arretrato di Baroni

Nancy Gonzalez Ruiz 27 marzo - 09:35

Terminata la sosta per le Nazionali, i granata si preparano alla sfida contro la Lazio, in programma lunedì 31 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico. Una gara dal peso specifico per entrambe le squadre: il Toro vuole dare continuità al percorso di crescita, mentre i biancocelesti devono gestire una situazione difensiva tutt’altro che semplice. Dopo la sconfitta per 3-2 nella gara d’andata, che segnò l’inizio di un periodo complicato per il Toro, l’obiettivo di Vanoli è ora quello di misurarsi con una squadra che, seppur dotata di qualità, sta vivendo momenti di difficoltà soprattutto nel reparto arretrato. Analizziamolo insieme di seguito.

Lazio in emergenza: Patric ko, accanto a Romagnoli ci sarà Gila — Uno degli aspetti più critici per Marco Baroni è la gestione della difesa, che perde definitivamente Patric per il resto della stagione. Il centrale spagnolo si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia e ha annunciato sui social il suo stop forzato, riducendo così le opzioni a disposizione dell’allenatore. La Lazio, che ha deciso di reintegrare Luca Pellegrini nella lista della Serie A per ovviare alla situazione, si trova comunque con soli tre centrali di ruolo disponibili. Romagnoli resta il perno della retroguardia, e accanto a lui ci sarà Gila, giovane talento spagnolo che, nonostante le sirene di mercato, rappresenta al momento la soluzione più affidabile per Baroni. A completare il reparto c’è il francese Gigot, arrivato in prestito dal Marsiglia con obbligo di riscatto condizionato, che resta un'incognita e potrebbe non essere confermato per la prossima stagione. Possibile in extremis la carta Provstgaard, ma il classe 2003 danese non ha ancora fatto il suo esordio in maglia biancoceleste.

Laterali tra infortuni e cambi obbligati: Marusic a sinistra, Lazzari titolare a destra — Non è solo il cuore della difesa a creare problemi: anche le corsie laterali sono tutt'altro che blindate. Con Tavares ancora in dubbio, dopo aver saltato sia la sfida contro il Bologna per un affaticamento agli adduttori sia gli impegni con la Nazionale, Baroni potrebbe optare per l’adattamento di Marusic sulla fascia sinistra. Il montenegrino, solitamente impiegato a destra, ha già ricoperto quel ruolo in passato e potrebbe essere la soluzione per bilanciare l’assetto difensivo. A destra, invece, il titolare sarà Lazzari, con Hysaj come alternativa. L’ex Napoli ha recuperato da alcuni acciacchi fisici e potrebbe dare un contributo a partita in corso.

La Lazio tra le difese più perforate della Serie A — I numeri confermano le difficoltà della squadra di Baroni: la Lazio ha la dodicesima difesa del campionato, avendo incassato 41 gol in 29 partite, con una media di 1.4 reti subite a gara. Un dato che evidenzia i problemi strutturali della fase difensiva, soprattutto se rapportato alle ambizioni della squadra. Per il Torino, questa situazione rappresenta un’occasione da sfruttare: gli inserimenti dei centrocampisti e la capacità di attaccare gli spazi saranno armi fondamentali per i granata, che potrebbero approfittare delle incertezze biancocelesti per portare a casa un risultato utile.