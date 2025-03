Verso Torino-Parma: per i granata un tabù lungo sei anni da sfatare

Al via la sfida con i i crociati: il momento di Vanoli per entrare nella storia granata

Dopo le vittorie contro Milan e Monza, il Torino si prepara ad affrontare il Parma con un obiettivo chiaro: conquistare il terzo successo consecutivo in campionato, un traguardo che manca dalla stagione 2018/2019. Un’occasione per spezzare un tabù lungo sei anni e dare ulteriore slancio a una squadra che, nelle ultime settimane, ha mostrato carattere, qualità e una crescente sicurezza nei propri mezzi.

Mazzarri e quel ciclo interrotto

L’ultima striscia di tre vittorie consecutive in Serie A risale al febbraio-marzo 2019: 2-0 all’Atalanta, 3-0 al Chievo e 1-2 al Frosinone. Quella squadra, guidata da Walter Mazzarri e trascinata dai vari Andrea Belotti, Iago Falque e Armando Izzo, concluse la stagione con un piazzamento europeo. Da allora, il Torino ha più volte accarezzato la possibilità di ripetersi, ma senza mai riuscire a compiere il passo decisivo. Con Ivan Juric, tra il 2021 e il 2023, i granata andarono vicini all’impresa nell’autunno 2022, quando i due successi in campionato contro Udinese e Milan e una vittoria in Coppa Italia sembravano il preludio al tris. Ma il terzo sigillo non arrivò. Lo stesso copione si è ripetuto ad agosto 2024 con Paolo Vanoli, quando il Torino, dopo aver superato Atalanta e Venezia, si fermò contro il Lecce in un pareggio a reti bianche.