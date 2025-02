Serie A, la classifica: Torino ancora undicesimo in attesa delle concorrenti

Ecco come cambia la classifica del campionato di Serie A dopo la disputa delle partite del sabato in cui si svolge il 25° turno

Dopo la sconfitta per 3-2 in casa del Bologna, il Torino osserva da spettatore l’evolversi della 25ª giornata di Serie A, aperta nel pomeriggio dal pareggio senza reti tra Atalanta e Cagliari. Il big match di giornata tra Lazio e Napoli si è concluso sul 2-2, un risultato che non incide direttamente sulla classifica dei granata, attualmente undicesimi con 28 punti. L’attenzione resta alta sulle sfide che potrebbero cambiare gli equilibri nella parte medio-bassa della graduatoria. Occhi puntati, in particolare, sul Genoa, impegnato nel posticipo del Monday Night, e sulle gare di Como, Empoli, Lecce e Parma. Quest’ultimo, terzultimo in classifica, potrebbe avvicinarsi in caso di risultato positivo e accorciare la distanza dalla zona bassa della classifica. Intanto, la sconfitta del Verona a San Siro contro il Milan lascia gli scaligeri al 15º posto, fermi a 23 punti, mantenendo così il Torino a distanza di sicurezza con un margine di cinque lunghezze