Torino, le ultime dall’infermeria: Sosa e Adams verso il rientro, su Tameze…

Assente contro il Milan a causa di un attacco febbrile, Borna Sosa ha recuperato e sarà regolarmente a disposizione per la trasferta di Monza. Che Adams, che contro i rossoneri era stato convocato ma non impiegato a causa di un lieve problema fisico, sta smaltendo il fastidio e punta ad essere arruolabile per la sfida contro i brianzoli. Discorso diverso per Adrien Tameze: il centrocampista francese si era fermato anzitempo durante la gara contro il Genoa ed è stato costretto a saltare le sfide con Bologna e Milan per un trauma distrattivo del soleo sinistro. Attualmente appare un'ipotesi complicata il suo rientro per Monza, ma la situazione verrà valutata nei prossimi giorni.

Torino, gli altri infortunati: tempi di recupero lunghi per Schuurs e Zapata

Proseguono le terapie per gli altri infortunati di lungo corso. Perr Schuurs, dopo la rottura del crociato, non tornerà in campo per una partita ufficiale in questa stagione. Stesso discorso per Duvan Zapata, che non riuscirà a rientrare prima del termine del campionato. Diversa la situazione per Alieu Njie: l’esterno svedese, operato di recente per una frattura al malleolo tibiale destro, dovrebbe tornare a disposizione tra aprile e maggio. Si avvicina invece il rientro di Zanos Savva: il cipriota classe 2005, fermo da settembre dopo un intervento per una tendinopatia rotulea, potrebbe tornare in gruppo nel giro di un qualche settimana.