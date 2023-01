Calciomercato Serie A: il Napoli su Brekalo. Offerta del Bournemouth per Zaniolo

Sono tante le pretendenti italiane per Josip Brekalo. L'ultima che si è fatta avanti, secondo gianlucadimarzio.com, sarebbe il Napoli, che avrebbe già avviato i contatti. Sullo sfondo ci sarebbero anche l'Udinese, che lo vorrebbe come sostituto di Deulofeu, e la Fiorentina, la quale, però, secondo Nicolò Schira e Violanews.com, avrebbe messo la trattativa in stand-by dopo un iniziale interesse.