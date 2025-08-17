Calciomercato Serie A, il tabellone: Morata al Como, Sottil in prestito al Lecce

Toro News
Quali movimenti in entrata e in uscita stanno facendo le 19 avversarie in campionato del Torino? Ecco il tabellone di mercato completo
Ecco il tabellone completo del mercato delle 19 squadre di Serie A che affronteranno il Torino nel prossimo campionato: tutte le operazioni già ufficiali che queste società hanno condotto fin qui in questa sessione estiva.

ATALANTA

  • ACQUISTI: Samardzic (c, Udinese), Brescianini (c, Frosinone), Koussounou (d, Bayer Leverkusen), Bakker (d, fp), Bonfanti (d, fp), Cittadini (d, fp), Godfrey (d, fp), El Bilal Tourè (a, fp), Ahanor (d, Genoa), Sulemana (a, Southampton), Sportiello (p, Milan)

  • CESSIONI: Retegui (a, Al-Qadsiah), Ruggeri (d, Atletico Madrid), Toloi (d, fc), Rui Patricio (p, fc), Musso (p, Atletico Madrid), Adopo (c, Cagliari), Piccoli (c, Cagliari), Posch (d, fp)

    • BOLOGNA

  • ACQUISTI: Bernardeschi (a, svincolato), Casale (d, Lazio), Urbanski (c, fp), Karlsson (a, fp), Raimondo (a, fp), Ilic (d, fp), Corazza (d, fp), Posch (d, fp), Gillier (p, parametro zero), Vitik (d, Sparta Praga), Immobile (a, parametro zero), Pobega (c, Milan), Heggem (d, West Bromwich Albion)

  • CESSIONI: Calabria (d, fp), Pedrola (c, fp), Bagnolini (p, prestito), Gillier (p, Montreal), Amey (d, Pianese), Raimondo (a, Frosinone), Ndoye (a, Nottingham Forest), El Azzouzi (c, Auxerre), Erlic (d, Midtjylland)

    • CAGLIARI

  • ACQUISTI: Gaetano (c, Napoli), Caprile (p, Napoli), Piccoli (a, Atalanta), Adopo (c, Atalanta), Rog (c, fp), Radunovic (p, fp), Wieteska (d, fp), Prelec (a, fp), Veroli (d, fp), Idrissi (d, fp), Di Pardo (d, fp), Borrelli (a, svincolato), Folorunsho (c, Napoli), Mazzitelli (c, Como), Kilicsoy (a, Besiktas), Sebastiano Esposito (a, Inter)

  • CESSIONI: Hatzidiakos (d, Copenhagen), Coman (a, fp), Augello (d, fc), Viola (c, fc), Palomino (d, fc), Jankto (c, fc), Makoumbou (c, Samsunspor), Sherri (p, Frosinone), Scuffet (p, Pisa), Marin (c, Aek Atene), Wieteska (d, Kocaelispor)

    • COMO

  • ACQUISTI: Van Der Brempt (d, Salisburgo), Alex Valle (d, Barcellona), Baturina (a, Dinamo Zagabria), Belotti (a, fp), Ballet (a, fp), Sala (d, fp), Cerri (a, fp), Verdi (c, fp), Curto (d, fp), Kovacik (d, fp), Abildgaard (c, fp), Jesus Rodriguez (a, Betis Siviglia), Addai (a, Az Alkmaar), Kuhn (a, Celtic), Perrone (c, Manchester City), Jacobo Ramon (d, Real Madrid), Menke (p, Internacional Porto Alegre), Morata (a, Milan)

  • CESSIONI: Ikonè (a, fp), Rispoli (c, Catanzaro), Curto (d, Empoli), Audero (p, Cremonese), Fadera (c, Sassuolo), Strefezza (a, Olympiacos)

    • CREMONESE

  • ACQUISTI: Vandeputte (c, Catanzaro), Okereke (a, fp), Afena-Gyan (a, fp), Sernicola (d, fp), Quagliata (d, fp), Floriani Mussolini (d, Lazio), Nava (p, Milan), Grassi (c, Empoli), Pezzella (d, Empoli), Audero (p, Como), Zerbin (c, Napoli), Baschirotto (d, Lecce), Terracciano (d, Milan), Bondo (c, Milan), Silvestri (p, svincolato)

  • CESSIONI: Falletti (c, Mantova), Zunno (a, Crotone), Antov (d, fp), Drago (p, fp), Gelli (c, fp), Jungdal (p, Westerlo), Lochoshvili (d, Norimberga), Duca (d, Giana Erminio), Fulignati (p, Empoli), Quagliata (d, Deportivo La Coruna), Zanimacchia (c, Modena), Azzi (d, Monza), Ravanelli (d, Monza)

    • FIORENTINA

  • ACQUISTI: Viti (d, Nizza), Fazzini (c, Empoli), Dzeko (a, svincolato), Fagioli (c, Juventus), Gosens (d, Union Berlino), Gudmundsson (a, Genoa), Fortini (d, fp), Kouamè (a, fp), Bianco (c, fp), Valentini (d, fp), Amatucci (c, fp), Brekalo (a, fp), Infantino (c, fp), Christensen (p, fp), Ikonè (a, fp), Barak (c, fp), Nzola (a, fp), Sabiri (c, fp), Kospo (d, Barcellona), Lezzerini (p, svincolato), Sohm (c, Parma)

  • CESSIONI: Kayode (d, Brentford), Nico Gonzalez (a, Juventus), Biraghi (d, Torino), Cataldi (c, fp), Folorunsho (c, fp), Colpani (a, fp), Zaniolo (a, fp), Moreno (d, Levante), Di Stefano (a, Carrarese), Rubino (c, Carrarese), Lucchesi (d, Monza), Terracciano (p, Milan), Sottil (a, Lecce)

    • GENOA

  • ACQUISTI: Stanciu (c, Damac), Gronbaek (c, Rennes), Kumer Celik (d, NS Mura), Vogliacco (d, fp), Marcandalli (d, fp), Bohinen (c, fp), Valentin Carboni (a, Inter), Colombo (a, Milan), Ostigard (d, Rennes)

  • CESSIONI: Badelj (c, fc), Gudmundsson (a, riscatto Fiorentina), Zanoli (d, fp), Pinamonti (a, fp), Siegrist (p, fp), Miretti (c, fp), Cornet (a, fp), Onana (c, fp), Kassa (c, fp), Ahanor (d, Atalanta), Aramu (c, rescissione), Yalcin (a, rescissione), Bani (d, Palermo), De Winter (d, Milan)

    • INTER

  • ACQUISTI: Sucic (c, Dinamo Zagabria), Luis Henrique (a, Olympique Marsiglia), Zalewski (c, Roma), Palacios (d, fp), Pio Esposito (a, fp), Bonny (a, Parma)

  • CESSIONI: Correa (a, Botafogo), Stankovic (p, Venezia), Arnautovic (a, fc), F. Carboni (d, Empoli), Valentin Carboni (a, Genoa), Akinsanmiro (c, Pisa), A. Stankovic (c, Club Brugge), Buchanan (d, Villarreal), Di Maggio (c, Padova), Sebastiano Esposito (a, Cagliari)

    • JUVENTUS

  • ACQUISTI: Kalulu (d, Milan), Kelly (d, Newcastle), Di Gregorio (p, Monza), Nico Gonzalez (a, Fiorentina), Rugani (d, fp), Kostic (c, fp), Miretti (c, fp), Tiago Djalo (d, fp), Arthur (c, fp), Facundo Gonzalez (d, fp), Gori (p, fp), David (a, svincolato), Conceicao (a, Porto), Joao Mario (d, Porto)

  • CESSIONI: Nicolussi Caviglia (c, Venezia), Fagioli (c, Fiorentina), Veiga (d, fp), Kolo Muani (a, fp), Mbangula (a, Werder Brema), Alberto Costa (d, Porto), Weah (d, Marsiglia)

    • LAZIO

  • ACQUISTI: Tavares (d, Arsenal), Dele Bashiru (c, Haytaspor), Pellegrini (d, Juventus), Rovella (c, Juventus), Floriani Mussolini (d, fp), Cataldi (c, fp), Cancellieri (a, fp), Gigot (d, Marsiglia)

  • CESSIONI: Casale (d, Bologna), Marcos Antonio (c, San Paolo), Tchaouna (a, Burnley), Artistico (a, Spezia), Floriani Mussolini (d, Cremonese)

    • LECCE

  • ACQUISTI: Perez (d, Curicò Unido), Kouassi (d, Stade Lavallois), Maleh (c, fp), Pablo Rodriguez (a, fp), Oudin (c, fp), Faticanti (c, fp), Camarda (a, Milan), Ndaba (d, Kilmarnock), Sottil (a, Fiorentina)

  • CESSIONI: Sala (d, fp), Karlsson (a, fp), Bleve (p, Carrarese), Rodriguez (a, Lech Poznan), McJannet (c, Ternana), Burnete (a, Juve Stabia), Baschirotto (d, Cremonese), Faticanti (c, Juventus Next Gen)

    • MILAN

  • ACQUISTI: Saelemaekers (c, fp), Adli (c, fp), Okafor (a, fp), Zeroli (c, fp), Colombo (a, fp), Bennacer (c, fp), Ricci (c, Torino), Modric (c, svincolato), Terracciano (p, Fiorentina), Estupinan (d, Brighton), Jashari (c, Club Brugge), De Winter (d, Genoa), Athekame (d, Young Boys),

  • CESSIONI: Kalulu (d, Juventus), Pellegrino (d, Boca Juniors), Reijnders (c, Manchester City), Jovic (a, fc), Walker (d, fp), Sottil (a, fp), Felix (a, fp), Abraham (a, fp), Camarda (a, Lecce), Theo Hernandez (d, Al Hilal), Sportiello (p, Atalanta)

    • Pobega (c, Bologna), Vasquez (p, rescissione), Emerson Royal (d, Flamengo), Liberali (c, Catanzaro), Terracciano (d, Cremonese), Thiaw (d, Newcastle)

    NAPOLI

  • ACQUISTI: Beukema (d, Bologna), De Bruyne (a, Manchester City), Lang (a, Psv), Lucca (a, Udinese), Marianucci (d, Empoli), Cajuste (c, fp), Cheddira (a, fp), Milinkovic-Savic (p, Torino)

  • CESSIONI: Natan (d, Real Betis), Gaetano (c, Cagliari), Caprile (p, Cagliari), Okafor (a, fp), Billing (c, fp), Scuffet (p, fp), Rao (a, Bari), Lindstrom (c, Wolfsburg), Folorunsho (c, Cagliari), Ngonge (a, Torino), Zerbin (c, Cremonese), Osimhen (a, Galatasaray), Cajuste (c, Ipsiwich Town), Simeone (a, Torino), Raspadori (a, Atletico Madrid)

    • PARMA

  • ACQUISTI: Pellegrino (a, Velez), Ordonez (c, Velez), Joujou (a, fp), Ndiaye (d, Troyes), Sorensen (c, Midtjylland), Frigan (a, Westerlo)

  • CESSIONI: Cancellieri (a, fp), Vogliacco (a, fp), Bonny (a, Inter), Mihaila (a, Caykur Rizerspor), Sohm (c, Fiorentina), Partipilo (a, Bari), Kouda (c, Spezia), Man (a, Psv), Leoni (d, Liverpool), Hainaut (d, Venezia)

    • PISA

  • ACQUISTI: Kandje Mbambi (d, Gent), Vural (c, Frosinone), Lusuardi (d, Frosinone), Mlakar (a, fp), Bonfanti (p, fp), Beruatto (d, fp), Jevsenak (c, fp), Lisandru Tramoni (a, fp), Maucci (c, svincolato), Akinsanmiro (c, Inter), Scuffet (p, Cagliari), Denoon (d, Zurigo), Aebischer (c, Bologna), Cuadrado (d, svincolato), Nzola (a, Fiorentina)

  • CESSIONI: Sernicola (d, fp), Castellini (d, fp), Solbakken (c, fp), Abildgaard (c, fp), Morutan (a, fp), Tramoni (a, Zurigo)

    • ROMA

  • ACQUISTI: El Aynaoui (c, Lens), Kone (c, Borussia M.), Hermoso (d, fp), Kumbulla (d, fp), Ferguson (a, Brighton), Zelezny (p, Juventus), Wesley (d, Flamengo), Vasquez (p, svincolato), Ghilardi (d, Verona)

  • CESSIONI: Le Fee (c, Sunderland), Dahl (d, Benfica), Saelemaekers (c, fp), Nelsson (d, fp), Gorna-Douath (c, fp), Abraham (a, Besiktas), Pagano (c, Bari), Shomurodov (a, Basaksehir), Abdulhamid (d, Lens), Solbakken (a, Nordsjaelland)

    • SASSUOLO

  • ACQUISTI: Muharemovic (d, Juventus Next Gen), Pinamonti (a, fp), Walukiewicz (d, Torino), Turati (p, fp), Alvarez (a, fp), Tressoldi (d, fp), Ceide (a, fp), Antiste (a, fp), Caligara (c, fp), Ciervo (a, fp), Kumi (c, fp), D'Andrea (a, fp), Russo (p, fp), Fadera (c, Como), Konè (c, Marsiglia), Idzes (d, Venezia), Candè (d, Venezia)

  • CESSIONI: Obiang (c, fc), Ceide (a, Rosenborg), Lovato (d, fp), Moldovan (p, fp), Mazzitelli (c, fp), Verdi (c, fp), Bonifazi (d, fp). Velthuis (d, fp), Kumi (c, Avellino), D'Andrea (a, Avellino), Antiste (a, Rapid Vienna), Nuamah (a, Catanzaro)

    • UDINESE

  • ACQUISTI: Bertola (d, svincolato), Atta (c, Metz), Bayo (a, fp), Esteves (d, fp), Camara (c, Montpellier), Nunziante (p, Benevento), Piotrowski (c, Ludogorets), Goglichidze (d, Empoli)

  • CESSIONI: Perez (d, Atletico Madrid), Samardzic (c, Atalanta), Bijol (d, Leeds), Abankwah (d, Watford), Tourè (d, fp), Semedo (d, Watford), Ebosse (d, Verona), Kjerrumgaard (a, Watford), Piana (p, Monopoli), Lucca (a, Napoli), Esteves (d, Alverca), Buta (d, Eibar), Thauvin (a, Lens), Giannetti (d, Antalyaspor)

    • VERONA

  • ACQUISTI: Kastanos (c, Salernitana), Niasse (c, Young Boys), Sarr (a, Lione), Bernede (c, Losanna), Mitrovic (a, fp), Henry (a, fp), Gunter (d, fp), Braaf (a, fp), Kallon (a, fp), Cruz (a, fp), Lasagna (a, fp), Giovane (a, svincolato), Ebosse (d, Udinese), Valentini (d, Fiorentina), Yellu Santiago (c, svincolato), Unai Nunez (d, Celta Vigo), Bradaric (d, Salernitana)

  • CESSIONI: Coppola (d, Brighton), Bradaric (d, fp), Tengstedt (a, fp), Daniliuc (d, fp), Okou (a, fp), Henry (a, Standard Liegi), Praszelik (c, Cracovia), Tavsan (a, Reggiana), Calabrese (d, Carrarese)

