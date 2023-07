Calciomercato Serie A, il tabellone: Thuram all’Inter, due acquisti per la Roma

CESSIONI

Cittadini (d, Monza) - Pessina (c, Monza) - Sportiello (p, Milan) f.c. - Lammers (a, Rangers)

TRATTATIVE

Touré (a, Almeria) - Hien (d, Verona) - Adopo (c, Torino) - Holm (d, Spezia) - Isaksen (a, Midtjylland) - Kolasinac (d, Olympique Marsiglia) f.c.

BOLOGNA

ACQUISTI

Beukema (d, Az Alkmaar) - Posch (d, Hoffenheim) risc. - Zirkzee (a, Bayern Monaco) risc. - Moro (c, Dinamo Mosca) risc. - Van Hoojdonk (a, Heerenveen) f.p.

CESSIONI

Medel (c, svincolato) f.c. - Sansone (a, svincolato) f.c. - Kyriakopoulos (d, Sassuolo) f.p. - Cambiaso (d, Juventus) f.p. - Kasius (d, Az Alkmaar)

TRATTATIVE

Kyriakopoulos (d, Sassuolo) - Lukebakio (a, Hertha Berlino) - Isaksen (a, Midtjylland) - Gudmundsson (a, Genoa) - Couto (a, Manchester City) - Audero (p, Sampdoria) - Doig (d, Verona) - Terzic (d, Fiorentina) - Desplanches (p, Vicenza) - Fabbian (c, Inter)

CAGLIARI

ACQUISTI

Di Pardo (d, Juventus) risc. - Bellanova (d, Inter) f.p.

CESSIONI

Marin (c, Empoli) - Cragno (p, Monza) - Walukiewicz (d, Empoli)

TRATTATIVE

Sulemana (c, Verona) - Collocolo (c, Ascoli) - Villar (c, Roma) - Gabbiadini (a, Sampdoria) - Prati (c, Spal) - Augello (d, Sampdoria) - Ferrari (d, Sassuolo)

EMPOLI

ACQUISTI

Marin (c, Cagliari) - Luperto (d, Napoli) risc. - Walukiewicz (d, Cagliari) risc. - Caputo (a, Sampdoria) risc. - La Mantia (a, Spal) f.p.

CESSIONI

Vicario (p, Tottenham) - Asllani (c, Inter) - Bajrami (c, Sassuolo) - Stulac (c, Palermo) - Pjaca (a, Juventus) f.p. - Destro (a, svincolato) f.c. - Akpa Akpro (c, Lazio) f.p. - Cambiaghi (a, Atalanta) f.p. - Satriano (a, Inter) f.p.

TRATTATIVE

Ranocchia (c, Juventus) - Caprile (p, Bari) - Carnesecchi (p, Atalanta) - Cragno (p, Monza) - Carboni (d, Monza) - Folorunsho (c, Napoli) - Marchizza (d, Sassuolo)

FIORENTINA

ACQUISTI

Sabiri (c, Sampdoria) f.p.

CESSIONI

Maleh (c, Lecce) - Zurkowski (c, Spezia) - Venuti (d, svincolato) f.c. - Saponara (a, svincolato) f.c.

TRATTATIVE

Ngonge (a, Verona) - Orsolini (a, Bologna) - Lukebakio (a, Herta Berlino) - Berardi (a, Sassuolo) - Gudmundsson (a, Genoa) - Maximiano (p, Lazio) - Hien (d, Verona) - Zaniolo (a, Galatasaray) - Dia (a, Salernitana) - Musso (p, Atalanta) - Grabara (p, Copenaghen) - Livakovic (p, Dinamo Zagabria)

FROSINONE

ACQUISTI

Mazzitelli (c, Monza) risc. - Ricci (c, Karagumruk) f.p.

CESSIONI

Mulattieri (a, Inter) - Cotali (d, Modena) f.c. - Turati (p, Sassuolo) f.p. - Ravanelli (d, Cremonese) f.p. - Lucioni (d, Lecce) f.p. - Frabotta (d, Juventus) f.p. - Sampirisi (d, Monza) f.p. - Kone (c, Torino) f.p. - Moro (a, Sassuolo) f.p. - Marcianò (p, svincolato) f.c. - Matarese (a, svincolato) f.c.

TRATTATIVE

Turati (p, Sassuolo) - Johnsen (a, Venezia) - Bonfanti (a, Modena) - Marchizza (d, Sassuolo) - Brescianini (c, Milan) - Kvernadze (a, Dinamo Batumi) - Carboni (d, Monza) - Palumbo (c, Ternana) - Alemao (a, Internacional)

GENOA

ACQUISTI

Martin (d, Mainz) f.c. - Martinez (p, Lipsia) risc. - Puscas (a, Reading) risc. - Dragusin (d, Juventus) risc. - Favilli (a, Ternana) f.p. - Cassata (c, Ternana) f.p. - Besaggio (c, Juventus Next Gen) f.p.

CESSIONI

Salcedo (a, Inter) f.p. - Criscito (d, svincolato) f.c. - Haps (d, Venezia) f.p. - Buksa (a, Wsg Tirol)

TRATTATIVE

Zanoli (d, Napoli) - Barrios (c, Zenit) - Salcedo (a, Inter) - Nasti (a, Milan) - Lirola (d, Olympique Marsiglia) - Corrado (d, Inter) - Miretti (c, Juventus) - Villar (c, Roma) - Mateta (a, Crystal Palace) - Laxalt (c, Dinamo Mosca) - Touré (c, Pisa) - Tameze (c, Verona) - Fabbian (c, Inter) - Khlusevich (c, Spartak Mosca) - Colombo (a, Milan) - Guilavogui (c, Wolfsburg) - Leali (p, Ascoli)

INTER

ACQUISTI

Thuram (a, M'Gladbach) f.c. - Asllani (c, Empoli) risc. - Mulattieri (a, Frosinone) risc. - Sensi (c, Monza) f.p. - Agoumé (c, Troyes) f.p. - Satriano (a, Empoli) f.p. - Fabbian (c, Reggina) f.p. - Lazaro (d, Torino) f.p. - Radu (p, Auxerre) f.p. - Stankovic (p, Volendam) f.p. - Salcedo (a, Genoa) f.p. - Vanheusden (d, AZ Alkmaar) f.p. - Colidio (a, Tigre) f.p.

CESSIONI

Dzeko (a, Fenerbahce) f.c. - Lukaku (a, Chelsea) f.p. - Pinamonti (a, Sassuolo) - Skriniar (d, svincolato) f.c. - D'Ambrosio (d, svincolato) f.c. - Gagliardini (c, svincolato) f.c. - Dalbert (d, svincolato) f.c. - Bellanova (d, Cagliari) f.p. - Pirola (d, Salernitana)

TRATTATIVE

Lukaku (a, Chelsea) - Frattesi (c, Sassuolo) - Lukebakio (a, Hertha Berlino) - Bisseck (d, Aarhus) - Carlos Augusto (d, Monza) - Milinkovic-Savic (c, Lazio) - Audero (p, Sampdoria) - Azpilicueta (d, Chelsea) - Trubin (p, Shaktar) - Mamardashvili (c, Valencia)

JUVENTUS

ACQUISTI

Weah (a, Lille) - Milik (a, Marsiglia) risc. - Cambiaso (d, Bologna) f.p. - Lu. Pellegrini (d, Lazio), f.p. - Arthur (c, Liverpool) f.p. - McKennie (c, Leeds) f.p. - Zakaria (c, Chelsea) f.p. - Rovella (c, Monza) f.p. - Frabotta (d, Frosinone) f.p. - Ranocchia (c, Monza) f.p. - Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

CESSIONI

Di Maria (a, svincolato) f.c. - Cuadrado (d, svincolato) f.c. - Paredes (c, Psg) f.p. - Kulusevski (c, Tottenham) - Dragusin (d, Genoa) - Di Pardo (d, Cagliari)

TRATTATIVE

Milinkovic-Savic (c, Lazio) - Vazquez (d, Real Madrid) - Holm (d, Spezia) - Singo (d, Torino) - Odriozola (d, Real Madrid) - Castagne (d, Leicester) - Fazzini (c, Empoli) - Parisi (d, Empoli) - Partey (c, Arsenal) - Nandez (c, Cagliari) - Mazraoui (c, Bayern Monaco)

LAZIO

ACQUISTI

Cancellieri (a, Hellas Verona) risc. - Akpa Akpro (c, Empoli) f.p. - Raul Moro (a, Real Oviedo) f.p. - Jony (c, Gijon) f.p. - Kamenovic (d, Sparta Praga) f.p. - A. Anderson (c, San Paolo) f.p.

CESSIONI

Romero (a, svincolato) f.c. - Radu (d, svincolato) f.c. - Durmisi (d, svincolato ) f.c. - Pellegrini (d, Juventus) f.p.

TRATTATIVE

Zanotti (d, Inter) - Dia (a, Salernitana) - Bonazzoli (a, Salernitana) - Veerman (c, Psv) - Audero (p, Sampdoria) - Zaha (a, svincolato) - Marcos Leonardo (a, Santos) - Kerkez (d, Az Alkmaar) - Khlusevich (c, Spartak Mosca) - Paredes (c, Psg)

LECCE

ACQUISTI

Pongracic (d, Wolsfbsurg) risc. - Maleh (c, Fiorentina) risc. - Almqvist (a, Rostov)

CESSIONI

Lucioni (d, Palermo) - Umtiti (d, Barcellona) f.p. - Oudin (a, Bordeaux) f.p. - Colombo (a, Milan) - Falcone (p, Sampdoria)

TRATTATIVE

Nasti (a, Milan) - Sepe (p, Salernitana) - Fabbian (c, Inter)

MILAN

ACQUISTI

Loftus-Cheek (c, Chelsea) - Sportiello (p, Atalanta) f.c. - Raveyre (p, Saint-Étienne) f.c. - Colombo (a, Lecce) - Maldini (a, Spezia) f.p.

CESSIONI

Bakayoko (c, Chelsea) f.p - Brahim Diaz (c, Real Madrid) f.p. - Ibrahimovic (a, svincolato) f.c. - Dest (d, Barcellona), f.p. - Vranckx (c, Wolfsburg) f.p. - Tatarusanu (p, svincolato) f.c.

TRATTATIVE

Frattesi (c, Sassuolo) - Chukwueze (a, Villarreal) - Kamada (c, Eintracht Francoforte) - Scamacca (a, West Ham) - Chukwuemeka (c, Chelsea) - Romero (a, Lazio) - Pulisic (a, Chelsea) - Hjulmand (c, Lecce) - Reijnders (c, Az Alkmaar) - Doku (a, Rennes) - Sarr (a, Watford) - Morata (a, Atletico Madrid) - Guler (c, Fenerbahce) - Samardzic (c, Udinese) - Florentino (c, Benfica) - Musah (c, Valencia) - Adama Traoré (a, Wolverhampton) f.c. - Singo (d, Torino) - Dominguez (c, Bologna)

MONZA

ACQUISTI

Izzo (d, Torino) risc. - Cittadini (d, Atalanta) - Pessina (c, Atalanta) risc. - Petagna (a, Napoli) risc. - Cragno (p, Cagliari) risc. - Pablo Marì (d, Arsenal) risc. - Caprari (a, Hellas Verona) risc. - Sampirisi (d, Frosinone) f.p. - Carboni (d, Venezia) f.p.

CESSIONI

Mazzitelli (c, Frosinone) - Marrone (d, svincolato) f.c. - Marlon (d, Shakhtar Donetsk) f.p. - Rovella (c, Juventus) f.p. - Sensi (c, Inter) f.p. - Ranocchia (c, Juventus) f.p.

TRATTATIVE

Okoli (d, Atalanta) - Ostigard (d, Napoli) - Soulé (a, Juventus) - Gonzalez (d, Valencia) - Gagliardini (c, Inter) f.c.

NAPOLI

ACQUISTI

Simeone (a, Hellas Verona) risc. - Raspadori (a, Sassuolo) risc. - Zanoli (d, Sampdoria) f.p.

CESSIONI

Petagna (a, Monza) - Luperto (d, Empoli) - Gollini (p, Atalanta) f.p. - Ndombele (c, Tottenham) f.p. - Bereszynski (d, Sampdoria) f.p.

TRATTATIVE

Milenkovic (d, Fiorentina) - Hancko (d, Feyenoord) - Beto (a, Udinese) - Orsolini (a, Bologna) - Veiga (c, Celta Vigo) - David (a, Lille) - Caprile (p, Bari) - Audero (p, Sampdoria) - Tousart (c, Hertha Berlino) - Itakura (d, M'gladbach) - Koch (d, Leeds)

ROMA

ACQUISTI

Ndicka (d, Eintracht) f.c. - Aouar (c, Lione) f.c. - Perez (c, Celta Vigo) f.p. - Villar (c, Getafe) f.p. - Shomurodov (a, Spezia) f.p. - Vina (d, Bournemouth) f.p. - Reynolds (d, Westerloo) f.p.

CESSIONI

Volpato (a, Sassuolo) - Missori (d, Sassuolo) - Kluivert (a, Bournemouth) - Tahirovic (c, Ajax) - Wijnaldum (c, Psg) f.p. - Llorente (d, Leeds) f.p. - Camara (c, Olympiakos) f.p. - Coric (c, svincolato) f.c. - Bianda (d, svincolato) f.c.

TRATTATIVE

Scamacca (a, West Ham) - Frattesi (c, Sassuolo) - Cakir (p, Trabzonspor) - Llorente (d, Leeds) - Hjulmand (c, Lecce) - Van De Beek (c, Manchester United) - Kristensen (d, Leeds)

SALERNITANA

ACQUISTI

Dia (a, Villarreal) risc. - Candreva (c, Sampodoria) risc. - Pirola (d, Inter) risc.

CESSIONI

Piatek (a, Hertha) f.p. - Nicolussi Caviglia (c, Juventus) f.p.

TRATTATIVE

Sohm (c, Parma) - Cancellieri (a, Lazio) - Zanoli (d, Napoli) - Lund (d, Hacken) - Nzola (a, Spezia) - Hjelde (d, Leeds) - Maldini (a, Milan) - Brescianini (c, Milan) - Paradela (c, River Plate)

SASSUOLO

ACQUISTI

Volpato (a, Roma) - Missori (d, Roma) - Pinamonti (a, Inter) risc. - Bajrami (c, Empoli) risc. - Kyriakopoulos (d, Bologna) f.p. - Turati (p, Frosinone) f.p. - Moro (a, Frosinone) f.p.

CESSIONI

Traoré (a, Bournemouth) - Raspadori (a, Napoli) - Zortea (d, Atalanta) f.p.

TRATTATIVE

Mulattieri (a, Inter) - Zortea (d, Atalanta) - Gudmundsson (a, Genoa) - Musah (c, Valencia) - Prati (c, Spal) - Carboni (d, Monza)

UDINESE

ACQUISTI

Zarraga (c, Athletic Bilbao) f.c. - Brenner (a, Cincinnati) - Zemura (d, Bournemouth) - Kamara (d, Watford) f.p.

CESSIONI

Udogie (d, Tottenham) f.p. - Arslan (c, Melbourne City) f.c. - Nestorovski (a, svincolato) f.c.

TRATTATIVE

Lucca (a, Pisa) - Baniya (d, Karagumruk)

VERONA

ACQUISTI

Duda (c, Colonia) risc. - Braaf (a, Borussia Dortmund) risc.

CESSIONI

Ilic (c, Torino) - Gaich (a, Cska Mosca) f.p. - Verdi (a, Torino) f.p. - Caprari (a, Monza) - Simeone (a, Napoli)

TRATTATIVE

Khlusevich (c, Spartak Mosca)

f.c. = fine contratto f.p. = fine prestito