Calciomercato Serie A: l’Udinese su Zaniolo, Bologna vicino a Rowe

Le ultime trattative delle avversarie dei granata
Il mercato di Serie A rappresenta ogni anno uno dei momenti più attesi e strategici per i club italiani, un periodo in cui si delineano le ambizioni stagionali e si costruiscono le fondamenta delle rose che affronteranno le competizioni nazionali e internazionali. Tra colpi di scena, ritorni clamorosi e operazioni sotto traccia, la sessione estiva del calciomercato è spesso caratterizzata da trattative serrate, aste tra grandi club e scelte tattiche mirate a migliorare equilibrio e qualità delle squadre. Facciamo il punto di giornata sulle ultime trattative.

ZANIOLO

ROME, ITALY - OCTOBER 24: Nicolo Zaniolo of AS Roma looks on prior to the Serie A match between AS Roma and SSC Napoli at Stadio Olimpico on October 24, 2021 in Rome, Italy. (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)
—  

Tornato al Galatasaray dopo il deludente prestito semestrale alla Fiorentina, Nicolò Zaniolo sembra esser finito nel mirino dell'Udinese. In precedenza l'ex-Roma era stato accostato anche al Torino, che poi ha preferito virare su altri obiettivi. I friulani si sono mossi da tempo per ingaggiare l'ex Roma e Atalanta e la trattativa sta andando avanti: i turchi spingono per una cessione a titolo definitivo.

ROWE

TURIN, ITALY - DECEMBER 21: Vincenzo Italiano, Head Coach of Bologna, looks on prior to the Serie A match between Torino and Bologna at Stadio Olimpico di Torino on December 21, 2024 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)
—  

Dopo la lite con Rabiot e il successivo comunicato del Marsiglia che, di fatto, li ha messi sul mercato, Jonathan Rowe sembra aver trovato l'accordo con il Bologna. A riportarlo è SkySport. La trattativa entra dunque in una fase decisiva con il club rossoblù che deve trovare l'intesa finale con l'OM per chiudere l'affare anche forte della volontà del giocatore e della situazione che si sta vivendo nello spogliatoio del Marsiglia.

VRANCKX

FREIBERG AM NECKAR, GERMANY - JUNE 13: Aster Vranckx of Belgium reacts to Jeremy Doku of Belgium during a public training session at Wasen-SportCentrum on June 13, 2024 in Freiberg am Neckar, Germany. (Photo by Christian Kaspar-Bartke/Getty Images)
—  

Il Sassuolo sembrerebbe aver quasi chiuso per vranckx, ora al Wolfsburg, ma con un passato al Milan nella stagione 2022/2023. L'ex Milan Vranckx si sottoporrà oggi alle visite mediche con i neroverdi e andrà a rinforzare il centrocampo di mister Fabio Grosso. Nelle prossime ore, il belga andrà a firmare il suo nuovo contratto con il club emiliano.

