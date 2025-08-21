Calciomercato Serie A: l’Udinese su Zaniolo, Bologna vicino a Rowe

ROWE
Dopo la lite con Rabiot e il successivo comunicato del Marsiglia che, di fatto, li ha messi sul mercato, Jonathan Rowe sembra aver trovato l'accordo con il Bologna. A riportarlo è SkySport. La trattativa entra dunque in una fase decisiva con il club rossoblù che deve trovare l'intesa finale con l'OM per chiudere l'affare anche forte della volontà del giocatore e della situazione che si sta vivendo nello spogliatoio del Marsiglia.
VRANCKX
Il Sassuolo sembrerebbe aver quasi chiuso per vranckx, ora al Wolfsburg, ma con un passato al Milan nella stagione 2022/2023. L'ex Milan Vranckx si sottoporrà oggi alle visite mediche con i neroverdi e andrà a rinforzare il centrocampo di mister Fabio Grosso. Nelle prossime ore, il belga andrà a firmare il suo nuovo contratto con il club emiliano.
