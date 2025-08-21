Calciomercato Serie A: l’Udinese su Zaniolo, Bologna vicino a Rowe

MERCATO

Il mercato di Serie A rappresenta ogni anno uno dei momenti più attesi e strategici per i club italiani, un periodo in cui si delineano le ambizioni stagionali e si costruiscono le fondamenta delle rose che affronteranno le competizioni nazionali e internazionali. Tra colpi di scena, ritorni clamorosi e operazioni sotto traccia, la sessione estiva del calciomercato è spesso caratterizzata da trattative serrate, aste tra grandi club e scelte tattiche mirate a migliorare equilibrio e qualità delle squadre. Facciamo il punto di giornata sulle ultime trattative.