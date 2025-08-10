Calciomercato Serie A: Milan insiste per Hojlund, Cagliari in vantaggio per Esposito

L'inizio della nuova stagione è alle porte, le squadre di Serie A affrontano le prime amichevoli e il mercato è sempre più nel vivo. L'obiettivo dei club è sempre quello di avere una rosa al completo il prima possibile, ma molte trattative saranno ancora lunghe. Le squadre di Serie A proprio in questi giorni stanno concretizzando le varie strategie di mercato per rafforzare e rinnovare le proprie rose. Analizziamo, dunque, le ultime voci di mercato relative alle avversarie dei granata nel prossimo campionato.