Calciomercato Serie A: un ex Toro vola in Premier, affari tra Roma e Genoa

Le ultime novità di mercato riguardanti le avversarie dei granata in Serie A

Matteo Curreri 22 gennaio 2026 (modifica il 22 gennaio 2026 | 21:32)

La sessione invernale di calciomercato entra nelle sue settimane conclusive. Diverse squadre sono ancora alla ricerca di tasselli per completare la rosa e affrontare i restanti mesi di campionato. Così come è altrettanto cruciale il lavoro in uscita. E ciò vale sia per le squadre in lotta per obiettivi prestigiosi, sia per chi punta a mantenere la categoria. Ore frenetiche, tra voci, trattative in corso e affari fatti. Ecco il punto di giornata di calciomercato sulle avversarie del Torino in Serie A.

Calciomercato Serie A, Lucca al Nottingham Forest Il Napoli saluta, dopo solo qualche mese di permanenza sotto il Vesuvio, Lorenzo Lucca. L'attaccante classe 2000, con un lungo trascorso nelle giovanili granata, si trasferirà in Premier League. Ad attenderlo il Nottingham Forest, attualmente quartultimo in graduatoria, con 5 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Lucca, nonostante si vociferasse di un possibile ritorno al Pisa, ha dato il suo benestare all'operazione, che prevede il prestito oneroso per due milioni di euro, con un diritto di riscatto a 35 milioni di euro. I campioni d'Italia salutano anche Noa Lang, anch'esso acquistato nell'ultima sessione estiva di calciomercato. Secondo Fabrizio Romano, il Napoli e il Galatasaray avrebbero trovato l'intesa per il trasferimento e questa sera dovrebbe volare a Istanbul per le visite mediche. Anche in questo caso, due milioni di prestito oneroso, con un riscatto fissato a 30 milioni. In entrata, gli azzurri sarebbero sulle tracce di Daniel Maldini, ma restano vive anche le piste Boga e Sancho, e su Giovane dell'Hellas Verona. Per quest'ultimo, in serata, potrebbero arrivare già delle novità.

Venturino va alla Roma, Baldanzi al Genoa Nella giornata di oggi l'asse Roma-Genova è stato tra i più caldi per quanto riguarda il calciomercato. Il Genoa ha messo le mani su Tommaso Baldanzi. La formula è quella di un prestito gratuito con un diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Già atterrato a Milano, in direzione del capoluogo ligure, ha spiegato come uno dei motivi della sua scelta sia stato Daniele De Rossi, che lo ha già allenato due stagioni fa: "Mi ha fatto capire quanto avevano voglia di salvarsi e di raggiungere i propri obiettivi e quindi sono qui per loro e per aiutarli a raggiungere gli obiettivi loro e miei". I rossoblù hanno chiuso anche la trattativa per l'arrivo di Nils Zatterstrom, difensore centrale svedese classe 2005 dallo Sheffield United, che è già atterrato in Italia. Mentre è praticamente fatta, invece, per Lorenzo Venturino che dal Grifone si trasferirà, al contrario di Baldanzi, alla Roma. L'attaccante classe 2006 partirà in prestito con un diritto di riscatto fissato a 7 milioni.

Calciomercato Serie A: Bologna, ufficiale Sohm. Como su Cuenca e saluta Posch "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva": questo il comunicato ufficiale apparso sul sito del Bologna che annuncia l'arrivo di Simon Sohm. Lo svizzero rimarrà in prestito fino a fine stagione, facendo così il percorso inverso di Giovanni Fabbian, che si è accasato invece alla Fiorentina.

È ufficiale anche il trasferimento dal Sassuolo al Lecce di Walid Cheddira. Il classe ’98 arriva a titolo temporaneo dal Napoli, proprietario del cartellino, con opzione di acquisto a titolo definitivo. Passando alle altre squadre di Serie A, il Cagliari ha offerto 2 milioni più il 50% sulla futura plusvalenza per Augustin Albarracin, uruguaiano classe 2005 del Boston River. Il giocatore, da quanto riporta Gianluca Di Marzio, è vicino ai rossoblù, che oggi ufficializzano il ritorno di Sulemana dall'Atalanta in prestito con diritto di riscatto. Il Como, prossimo avversario del Torino in campionato, si avvicina ad Andrés Cuenca del Barcellona, difensore classe 2007. Ma l'idea sembra essere quella di acquistarlo per poi girarlo in prestito in una squadra fino a giugno. I lariani, nel frattempo, salutano Stefan Posch, in direzione Mainz.

Serie B, Izzo torna all'Avellino Facendo invece un salto in cadetteria, da segnalare la notizia che riguarda un ex Toro. Armando Izzo, difensore in granata dal 2018 al 2022, torna all'Avellino. Il classe '92 era in uscita dal Monza, ai ferri corti con il tecnico dei brianzoli Paolo Bianco. Si tratta di un ritorno, avendo già indossato la maglia degli irpini dal 2012 al 2014. Firmerà un contratto fino al 30 giugno 2029.