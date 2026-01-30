Calciomercato Serie A: valigie incrociate a Milanello, nuova squadra per Brekalo?

Ultimi giorni di mercato: le trattative di oggi

Andrea Croveri 30 gennaio - 18:00

Siamo ai fischi finali di un calciomercato che ha visto sì le squadre di Serie A attive su molti obiettivi, ma che spesso hanno mancato la concretizzazione dei colpi. Le trattative chiudono il 2 febbraio e la ventitreesima di campionato si avvicina, dunque bisogna scremare i nomi sui taccuini e chiudere al più presto le trattative avviate. Vediamo come si stanno muovendo i club di Serie A.

Sliding doors rossonere: Mateta entra, Nkunku esce? Gennaio 2026 si sta rivelando uno dei mesi in cui i club stanno tirando le somme delle scelte fatte in estate. La scorsa sessione di mercato è stata particolarmente scoppiettante: molte squadre di Serie A hanno investito su nuovi acquisti che, però, a distanza di pochi mesi sono già pronti a salutare. Due esempi emblematici sono Ngonge e Asllani, arrivati a Torino durante l’estate e già in partenza nel mercato invernale. Stesso destino potrebbe toccare a Nkunku: approdato al Milan dal Chelsea, non ha mai fatto breccia in Serie A e adesso potrebbe essere in uscita. Il Milan, infatti, è alla ricerca di un nuovo centravanti in Premier League e il nome più caldo è quello di Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. L’attaccante ha preso parte a tutte e 23 le gare stagionali della sua squadra, ma sorprendentemente non è stato convocato per la prossima sfida contro il Nottingham Forest. I rossoneri vorrebbero portarlo quanto prima a Milano per metterlo a disposizione di Allegri e il suo arrivo potrebbe accelerare la partenza di Nkunku, sul quale si registra l’interesse della Roma: i giallorossi, reduci dall’arrivo di Malen, intendono comunque rivoluzionare il reparto offensivo e consegnare nuove soluzioni a Gasperini. Nel frattempo, il Milan guarda anche al reparto difensivo: i profili seguiti sono quelli di José María Giménez dell’Atlético Madrid e Axel Disasi del Chelsea.

Lovric al Verona: è fatta Nuova avventura per Sandi Lovrić, che saluta l’Udinese e si trasferisce al Verona in prestito secco fino a giugno 2026. L’operazione è stata ufficializzata nelle ultime ore e permette al centrocampista sloveno di rimettersi in gioco dopo una prima parte di stagione vissuta ai margini. Con un bagaglio di oltre 100 presenze in Serie A, Lovrić porta esperienza e duttilità alla rosa gialloblù, offrendo a Paolo Zanetti una soluzione in più per il reparto di centrocampo. A Udine, però, lo spazio era diventato sempre più ridotto: soltanto sei apparizioni in campionato durante questa stagione e un ruolo secondario nelle rotazioni, chiuso da Ekkelenkamp, Atta e Piotrowski. Il passaggio al Verona rappresenta quindi un’occasione di rilancio, con l’obiettivo di ritrovare continuità e peso all’interno del progetto tecnico.

Scatto del Fenerbahce per Lookman: Atalanta, è un addio? Potrebbe essere arrivato il momento dei saluti. L’avventura di Ademola Lookman all’Atalanta è stata fatta di picchi altissimi e di qualche fase più controversa. Nel complesso, il suo impatto con la maglia nerazzurra è stato significativo. Le sue qualità atletiche e tecniche non sono mai state messe in discussione: il nigeriano ha spesso dimostrato di poter essere determinante, capace di spaccare le partite con accelerazioni e giocate decisive. Prestazioni che non sono passate inosservate, attirando l’interesse di club importanti come Fenerbahce e Atlético Madrid. Nei giorno scorsi il club turco ha mosso i primi passi per portarlo alla base, presentando una prima offerta all’Atalanta. La valutazione fatta dalla società bergamasca si aggira intorno ai 40 milioni di euro e durante la giornata di oggi i contatti tra le parti si sono fatti molto più intensi: la trattativa è pronta a entrare nel vivo.

Nuovo attaccante per Gilardino Il Pisa ha trovato il rinforzo offensivo che cercava e ha individuato in Stojilkovic il profilo ideale per potenziare l’attacco in questa seconda parte di stagione. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore, l’operazione è ormai in fase conclusiva. L’attaccante svizzero è arrivato nel primo pomeriggio di ieri alle Officine Garibaldi, quartier generale del club nerazzurro, dopo l’accordo con il Cracovia, società polacca già nota in Italia per aver ceduto Piatek al Genoa nel 2018. Classe 2000 e di origini serbe, Stojilkovic si presenta con numeri da tenere in conto: in questa stagione ha realizzato sette reti in diciotto presenze nel campionato polacco, aggiungendo anche tre assist a referto.

Nuova avventura per Brekalo Chiudiamo con una notizia che potrebbe interessare i tifosi di Torino e Fiorentina. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, su Josip Brekalo, attualmente in forza all’Oviedo, si è registrato un forte interesse da parte dell’Hertha Berlino. In Spagna il centrocampista croato, ex granata, sta vivendo una stagione altalenante: 14 presenze in campionato e una in Coppa del Re, competizione nella quale ha realizzato il suo unico gol stagionale, trasformando un calcio di rigore contro l'Ourense. Rete che però non è bastata a evitare l’eliminazione, con l’Oviedo sconfitto 4-2 dopo i tempi supplementari. Su di lui, sembra esserci anche l'interesse di alcuni club italiani.