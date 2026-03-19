Calciomercato, Simeone: il River Plate chiama, lui trascina il Toro

Il campionato va avanti, il mercato si muove e Giovanni Simeone resta concentrato sul campo. Negli ultimi giorni, un post di Fabrizio Romano su X ha riacceso le voci su un possibile addio a fine stagione: il River Plate , su richiesta del tecnico Coudet, lo avrebbe inserito tra le priorità per rinforzare l’attacco. Per Simeone si tratterebbe di un ritorno alle origini dal forte valore simbolico, considerando il suo passato con il club di Buenos Aires dalle giovanili alla prima squadra. Al momento, però, non ci sono sviluppi concreti: nessuna offerta ufficiale e nessuna presa di posizione da parte del Torino o del giocatore. Solo indiscrezioni che, per ora, restano tali.

Le domande si alimentano, Simeone risponde sul campo

Intanto, il terreno di gioco racconta altro. Fin dalle prime uscite in maglia granata, Simeone si è imposto come punto di riferimento. Le prestazioni sono state accompagnate da gol decisivi e da una presenza sempre più costante nel gioco della squadra. Il buon rendimento ha convinto la dirigenza, soddisfatta per il riscatto automatico previsto dal contratto, scattato dopo il primo punto conquistato in campionato a partire da febbraio. Questo passaggio ha rafforzato la posizione dell’argentino all’interno del progetto tecnico e consolidato la fiducia del club. Nonostante il rumore del mercato, Simeone non dà segnali di distrazione e in campo appare coinvolto, determinato, spesso decisivo. Il futuro sarà inevitabilmente oggetto di valutazioni nei prossimi mesi, ma allo stato attuale non rappresenta un’urgenza perché ad oggi la risposta è chiara: la priorità è il Torino. Le voci restano sullo sfondo, mentre le prestazioni continuano a parlare. E raccontano, almeno per ora, di un giocatore tutt’altro che in partenza.