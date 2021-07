Calciomercato, Sirigu saluta il Torino e firma col Genoa: affare in chiusura

Salvatore Sirigu sta lasciando in queste ore il Torino. Il portiere sardo salvo sorprese rescinderà il contratto che lo lega al Torino per poi accasarsi a parametro zero al Genoa. L’estremo difensore sardo, che si è appena laureato campione...

Redazione Toro News

Salvatore Sirigu sta lasciando in queste ore il Torino. Il portiere sardo salvo sorprese rescinderà il contratto che lo lega al Torino per poi accasarsi a parametro zero al Genoa. L’estremo difensore sardo, che si è appena laureato campione d’Europa da secondo portiere della Nazionale, ha accettato la destinazione dopo il lungo corteggiamento del club di Enrico Preziosi e per i rossoblù sarà il portiere titolare.

Secondo quanto conferma Sky Sport, sono in corso di svolgimento le pratiche burocratiche che dovrebbero portare alla rescissione del contratto col Torino (gli rimaneva un anno) e alla firma del nuovo accordo col Genoa. Sirigu lascia il Torino, il club granata punta su Milinkovic-Savic e Berisha: è la fine di una parentesi durata quattro stagioni.