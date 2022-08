Calciomercato: su Sirigu c’è il Fenerbahce, il Chelsea vuole Casadei

Il calciomercato non dorme mai, in particolar modo in questo periodo, in cui le squadre cercano di rinforzarsi prima dell'inizio del campionato. Un giocatore che potrebbe lasciare la Serie A è invece Salvatore Sirigu, ex portiere del Torino e del Genoa che, dopo essere stato a pochi passi dal Napoli, ha ricevuto un'offerta fuori dall'Italia. Infatti il Fenerbahce, secondo quanto riporta l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è ai dettagli con il portiere svincolato, che sarebbe pronto ad imbarcarsi in questa nuova avventura turca.