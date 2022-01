Calciomercato, Tarantino (Spal): “Seck al Toro? Trattativa in stand-by”

Il responsabile dell’area tecnica della Spal sulla situazione di Seck

“Se ci saranno le condizioni ideali bene, altrimenti saremo contenti di continuare a lavorare con il ragazzo”. Così Massimo Tarantino, responsabile dell’area tecnica della Spal, si è espresso sulla trattativa che potrebbe portare Demba Seck a vestire la maglia granata. L’esterno offensivo classe 2001 è infatti uno dei giocatori seguito con attenzione da parte dei granata, che nei giorni scorsi hanno presentato un’offerta ai ferraresi. A margine della presentazione di Mark Pabai, Tarantino ha fatto il punto della situazione: “Al momento siamo in una posizione di stand-by e noi stiamo portando avanti le nostre cose, non abbiamo bisogno di affrettare gli eventi”. La fumata bianca non è ancora arrivata, dunque: per portare Seck alla corte di Juric ci saranno ancora alcuni dettagli da sistemare con la Spal.