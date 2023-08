Calciomercato Torino: a un passo Tchatchoua dallo Charleroi, le ultime

Il club granata è vicino all’esterno classe 2001, che arriverebbe per circa tre milioni di euro

Il Torino potrebbe aver trovato un rinforzo per le corsie esterne. Si tratta di Jackson Tchatchoua, laterale destro classe 2001 dello Charleroi, club che milita nella prima divisione belga. Secondo gianlucadimarzio.com, le parti sono molto vicine per un trasferimento a titolo definitivo per una cifra che si aggira intorno ai tre milioni di euro, con il calciatore che firmerebbe un contratto di quattro anni. Tchatchoua, che era stato seguito anche dall’Hellas Verona, gioca preferibilmente sulla destra, ma a volte ha giocato anche sulla corsia opposta.