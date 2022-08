Calciomercato Torino: addio a Segre, Praet pista difficile ma non impossibile

Il Palermo ha trovato l'accordo per il centrocampista granata. Segre passerà in rosanero: la nuova proprietà araba ha subito voluto fare un importante colpo di mercato per la categoria, dimostrando subito di voler puntare alla promozione nella massima serie. All'ombra della Mole arriva Corona, un classe 2004, per la Primavera di Scurto come contropartita tecnica.