Calciomercato, Torino: Barranco alla Vis Pesaro è UFFICIALE

Operazione in uscita per il Torino che cede il giovane terzino classe 2007 Giacchino Barranco a titolo definitivo alla Vis Pesaro 1989. Difensore molto duttile, cresciuto nel settore giovanile del Palermo, Barranco era approdato in granata nel luglio 2025, distinguendosi soprattutto per la sua versatilità tattica, potendo agire sia sulle corsie laterali che tra le linee difensive centrali. Per il club marchigiano rappresenta un investimento in prospettiva, con l’obiettivo di valorizzare un profilo giovane che farà esperienza in Serie C. Di seguito il comunicato ufficiale: "La Vis Pesaro 1898 comunica di aver raggiunto un accordo con Torino Football Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di Gioacchino Barranco. Il giocatore ha firmato un contratto di durata triennale, che lo legherà alla Vis Pesaro fino al 30 giugno 2028."