Nuovo capitolo nella carriera di Cesare Casadei. Nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile, il centrocampista classe 2003 ha ufficializzato il cambio di procuratore, affidandosi a Fali Ramadani e entrando nella scuderia di Lian Sports, una delle agenzie più influenti nel panorama calcistico internazionale.

Si tratta di una decisione che potrebbe avere ripercussioni significative anche sul suo futuro in campo. Resta infatti da capire se e in che misura questa novità inciderà sul rapporto con il Torino FC, squadra nella quale Casadei, in questa stagione, ha trovato meno spazio del previsto a causa della forte concorrenza nel reparto di centrocampo. Il club granata, guidato dal presidente Urbano Cairo, aveva puntato con decisione sul talento azzurro nello scorso mercato invernale, investendo 13 milioni di euro per acquistarlo dal Chelsea, che ha mantenuto il 20% sulla futura rivendita.

Nonostante un impiego a intermittenza a causa anche della forte concorrenza, Casadei ha comunque saputo lasciare il segno. Soprattutto grazie alla sua capacità di inserirsi in zona offensiva e rendersi pericoloso con colpi di testa e sotto porta: da gennaio a oggi ha messo a segno cinque reti, confermando qualità e senso del gol. Per questo motivo il suo nome è destinato a diventare uno dei temi caldi della prossima sessione di mercato. Nei prossimi giorni sarebbe previsto un primo incontro ufficiale tra la dirigenza granata e i nuovi rappresentanti del giocatore, per fare chiarezza sulle prospettive future del numero 22.