Calciomercato Torino, da Aboukhlal a un possibile scambio di portieri: il punto

È proprio vero: un risultato e una prestazione positivi possono essere in grado di cambiare il corso degli eventi. Sì, soprattutto a gennaio, soprattutto con il mercato in pieno svolgimento. Una porta che sembrava spalancata per farla varcare a chi appariva fuori dal progetto può, man mano e inaspettatamente, restringersi. Ecco cosa può accadere in novanta minuti e oltre. La vittoria dei granata a Verona, oltre a rilanciare il Torino verso la parte sinistra della classifica, ha rappresentato anche una partita interna in ottica di mercato e ha coinvolto sia chi ha calcato il terreno di gioco sia chi, in Veneto, non ha proprio alloggiato o è rimasto a guardare. E oggi, nel day after - di seguito — le prime avvisaglie di un possibile cambio di scenario.