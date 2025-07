Calciomercato Torino, da Anjorin a Ngonge: le ultime news

L'inglese è pronto al trasferimento, mentre i granata cercano soluzioni in porta sugli esterni

MERCATO — Tantissime idee per il calciomercato, non soltanto in uscita. Il Torino ha cominciato questa sessione estiva in modo particolarmente attivo. Ad azionare le peripezie, naturalmente, sono i movimenti in uscita. Nella mattinata di domani, giovedì 3 luglio, infatti, Samuele Ricci è atteso alla clinica La Madonnina per completare le visite mediche con il Milan. Dall'altra parte si attestano nuovi contatti tra Napoli e Torino per raggiungere un accordo per Savic. Il tutto condito con voci che arrivano dall'estero e che vorrebbero convincere Baroni a privarsi di uno dei suoi talenti più giovani. Ma in tutto questo marasma di richieste, anche il Toro ne avanza: le trattative in entrata si concentrano tra porta e trequarti, con uno sguardo su una conclusione prossima a centrocampo. Facciamo il punto di giornata sul calciomercato granata.

ANJORIN I lettori si saranno stancati di leggere di lui...ma siamo solo all'inizio. E poi oggi è arrivata un'ulteriore conferma, ancora più che attendibile. Tino Anjorin sarà un nuovo giocatore del Torino. Ad affermarlo non giornalista, ma il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, ai microfoni di Lady Radio. Il numero uno toscano ha rivelato che per le qualità del centrocampista inglese non c'è altra soluzione: farlo rimanere in Serie B controvoglia non è una strada percorribile. Così si separano le strade dell'Empoli e dell'ex Chelsea, pronto a firmare un contratto con il Toro, che verserà nelle casse dei toscani 4,5 milioni di euro, di cui il 40% sarà girato agli azzurri di Londra. In granata arriva un profilo di ottimo livello.

CIAMMAGLICHELLA Si rimane in centrocampo ma nel verso opposto: questa volta non è il Torino il richiedente. Dalla Francia (a raccogliere l'informazione è Footmercato)è notizia di giornata che il Paris FC sia sulle tracce di Aaron Ciammaglichella. Il talento italo-etiope è tornato dal prestito che nella scorsa stagione lo ha visto tra le fila della Ternana ed è ora pronto a cercare spazio tra le rotazioni del Toro. Proprio per questo motivo, Marco Baroni vuole valutare personalmente il classe 2005, prima al Filadelfia e successivamente in ritiro: i granata smorzano gli interessi transalpini e rimandano l'offerta al mittente. Se sarà per un prestito, sarà più avanti.

PORTIERE Il capitolo portiere, come ribadito in apertura di questo articolo, è mosso dalla situazione di Milinkovic-Savic, con il serbo spinto da Antonio Conte a raggiungerlo a Napoli. Il club granata, dalla sua, si è mosso per cercare una soluzione. Se negli scorsi giorni si è parlato di vari profili fra cui Caprile, Turati, Fofana e Diouf, con l'avvicinarsi di quest'ultimo al Nizza sono usciti due nomi nuovi in giornata. Il primo è quello di Falcone, riportato in mattinata da La Stampa, che Baroni conosce bene dall'esperienza a Lecce e che potrebbe essere un valido sostituto per la porta granata. Dall'altra parte, nell'ultima ora UOL Esporte dal Brasile ha riportato un'offerta che il Torino è pronto a recapitare al Santos per Gabriel Brazão, portiere classe 2000 che, una volta diventato titolare, ha attirato le attenzioni di vari club europei. I granata, tuttavia, presenterebbero un'offerta da 10 milioni, mentre il club di San Paolo ne chiede almeno 18 per aprire una trattativa. Parti distanti.

ESTERNI Spostandosi più verso zone offensive, il Torino è molto carente per quanto riguarda gli esterni. Anche per questo motivo i granata hanno interesse a mantenere aperti i contatti con il Napoli. Tra le fila dei partenopei, infatti, c'è quella che sarebbe la prima scelta per il club granata: si tratta di Cyril Ngonge. L'esterno belga piace molto a Baroni, che l'ha scoperto a Verona e adesso sarebbe pronto a farlo esplodere di nuovo in maglia granata. L'altro nome per il quale filtra interesse è quello di Oristanio, del Venezia. Il Toro, tuttavia, al momento ritiene troppo alta la richiesta dei lagunari di 6 milioni circa. Tra i profili monitorati anche alcuni giovani, come Jovanovic, classe 2006 della Stella Rossa. O come Jeremia Recoba, figlio di Alvaro, e Lucas Cepeda del Colo Colo. Per quanto riguarda il capitolo punta centrale, come confermato da Vagnati, il Torino aspetta di capire le reali condizioni di Duvan Zapata. Tuttavia, i granata hanno già cominciato ad attenzionare alcuni profili. Fra questi c'è Luca Kjerumgaard, attaccante centrale danese dell'Odense. Prestanza fisica e numeri da vero bomber, con 29 gare, 22 gol e 7 assist nell'ultima stagione: un biglietto da visita che non può che ingolosire il club granata.