Calciomercato Torino, da Asllani all’approccio con i giovani: il punto di giornata

Continuano a passare i giorni e restano da sistemare alcuni tasselli nella rosa granata. Gli obiettivi dichiarati sono terzino sinistro e un altro esterno d’attacco, ma nuove uscite potrebbero aprire ad ulteriori acquisti. Mentre l'inizio della stagione si avvicina (mancano 5 giorni alla sfida di Coppa Italia contro il Modena) il club granata cerca di trovare una quadra.