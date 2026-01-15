Calciomercato Torino, da Obrador alle uscite: il punto di giornata

Negli occhi c’è ancora la prestazione vincente di Roma che ha permesso al Torino di staccare il pass per i quarti di finale. Ma il campo, come è consuetudine a gennaio, è solo uno degli interessi che in questo mese gravitano attorno al mondo del calcio. C’è il mercato e siamo giunti quasi a metà della sessione invernale, che si concluderà il prossimo 2 febbraio. Finora, però, i granata non hanno effettuato operazioni né in entrata né in uscita, al contrario di quanto ci si poteva aspettare con il ritorno in sella di Gianluca Petrachi. Ma di tempo ancora ce n’è per il direttore sportivo leccese, che in queste due settimane è chiamato a risolvere alcune magagne, con diversi giocatori fuori dal progetto tecnico, ma anche a trovare soluzioni alternative per soddisfare le richieste di mister Marco Baroni. Una sembra già avvicinarsi dalle parti del Filadelfia.