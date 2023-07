In casa Torino è tempo di riflessioni. Juric chiede tre innesti alla dirigenza (al netto delle possibili uscite) e i fronti su cui muoversi sono diversi, con attenzione specifica ad esterni di centrocampo e trequartisti. Il club granata sta lavorando per accontentarlo, tenendo anche d'occhio gli interessamenti ai propri giocatori ed eventuali cessioni in uscita. Di seguito il punto odierno sulle trattative dei granata.