Calciomercato Torino: da Salah-Eddine a Ilic, il punto

Sono ore decisive per il mercato del Torino: con l’inizio del campionato ormai alle porte, la dirigenza granata è chiamata ad accelerare sulle mosse in entrata e a definire le situazioni in uscita. Baroni attende risposte concrete, mentre il club lavora per consegnargli una rosa quanto più possibile pronta all’impatto con la nuova stagione. Sono giorni caldissimi, tra trattative da sbloccare e contatti da trasformare in affari, con il tempo che stringe e il margine d’errore ridotto ormai al minimo. Analizziamo gli ultimi movimenti della dirigenza granata.