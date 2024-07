Calciomercato Torino, da Sanabria a Franculino: il punto di giornata

Mentre al Filadelfia prosegue il raduno del nuovo Torino di Paolo Vanoli, la società è a lavoro per cercare i giusti rinforzi da mettere a disposizione del tecnico ex Venezia. La dirigenza granata deve ancora regalare il primo acquisto al nuovo allenatore e sta seguendo alcune piste, nel frattempo si muove anche il mercato in uscita. Di seguito il punto di oggi, venerdì 12 luglio, con tutte le novità di giornata sul mercato del Toro.