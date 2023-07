Calciomercato Torino: da Schuurs a Miranchuk, il punto di giornata

La sessione estiva di calciomercato è nel pieno con molte trattative che proseguono tra le varie squadre italiane e non solo. Il Torino dal canto suo sta portando avanti diversi affari per cercare di fornire all'allenatore Ivan Juric la miglior rosa possibile in vista del campionato di Serie A 2023/24. Di seguito il punto di giornata con le principali trattative, sia in entrata che in uscita, che vedono interessato il club granata.