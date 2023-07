Calciomercato Torino: da Verdi a Vlasic, il punto di mercato

Nel mentre è cominciato quest'oggi il ritiro del Torino a Pinzolo, procede sempre senza sosta il calciomercato. La società granata è a lavoro su più fronti per cercare di rinforzarsi e per mettere a disposizione di Juric alcuni nuovi elementi per la sua rosa e pensa anche a quelle che possono essere le uscite necessarie per sfoltire l'organico. Di seguito il punto di giornata con tutte le trattative in corso nelle ultime ore.