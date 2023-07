Torino-Sampdoria, Vlasic. In cima alla classifica tra i granata più cliccati su Google

Il Torino ha iniziato la preparazione estiva e prosegue nel frattempo la corsa sul mercato. L'obiettivo è puntellare la rosa per far sì che Ivan Juric possa avere un organico quasi completo al ritiro di Pinzolo. Alcuni colpi sono già stati messi a segno - Popa tra i portieri e Bellanova sulla fascia (Haveri è già stato girato in prestito) - ma altri sono ancora attesi. Di seguito il punto sulle trattative portate avanti dal Torino.