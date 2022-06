Calciomercato Torino, da Zaza e Verdi a Vanja: tutti i granata in uscita

Non solo Bremer, ecco chi sono i granata che probabilmente verranno ceduti per finanziare nuovi acquisti oppure che entreranno a far parte di un'operazione di scambio

Luca Bonello

Nel mercato estivo, il Torino dovrà fare investimenti importanti per consegnare a Juric una squadra competitiva che possa ambire alla zona europea. Il budget a disposizione per ingaggiare nuovi giocatori però, al momento, non è enorme, ed in tal senso la più che probabile cessione di Bremer potrebbe permettere ai granata di racimolare un bel tesoretto. Ma non solo, nella rosa attuale dei granata ci sono infatti diversi giocatori che non sono al centro del progetto e che, così come Bremer, è probabile che vengano ceduti per finanziare nuovi acquisti oppure che entrino a far parte di un'operazione di scambio.

INGAGGI IMPORTANTI - Tra i granata in uscita, spicca assolutamente il nome di Simone Zaza, che, dopo una stagione ai margini, è prossimo all'addio. L'attaccante è arrivato al Torino nel 2018, ma in questi 4 anni non ha mai convinto a pieno. Il club non ha intenzione di puntare su di lui e in estate cercherà di venderlo, per provare a recuperare parte dei 15 milioni spesi per acquistarlo dal Valencia. Inoltre, cederlo, significherebbe anche liberarsi di un ingaggio importante (1,7 milioni). Un altro stipendio pesante per la società è anche quello di Simone Verdi. Il calciatore non rientra nei piani di Juric e va in scadenza di contratto nel giugno 2023: il Toro farà di tutto per trovargli una sistemazione lontano dalla Mole e per ricavare qualche milione.

GLI ALTRI IN USCITA - Oltre a Zaza e Verdi, anche Linetty potrebbe salutare il Torino in estate. Voluto da Giampaolo nell'estate 2020, il polacco non ha mai reso quanto sperato e, prima con Nicola, e poi con Juric, è finito con costanza in panchina. In caso di offerte per il giocatore nei prossimi mesi, il club granata non si opporrebbe di certo ad una sua cessione. Un altro il cui futuro ha buone probabilità di essere lontano da Torino è Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo, che nella scorsa stagione era il titolare scelto dall'allenatore, ora è in uscita e su di lui c'è l'interesse della Fiorentina. A chiudere il cerchio infine ci sono anche Izzo e Djidji: nessuno dei due è certo di rimanere.