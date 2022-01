Calciomercato Torino, dalla Fermana arriva Nardella per l’Under 18

Il ragazzo può giocare in diversi ruoli offensivi. Nasce come ala, ma si può adattare sia come mezzala che come trequartista

Nuovo rinforzo per l'Under 18 di Antonino Asta. Al Torino, infatti, è arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Fermana il giovane Francesco Nardella. Il ragazzo può giocare in diversi ruoli offensivi, pur nascendo come ala, si può adattare sia come mezzala che come trequartista. Si tratta di un classe 2004 con già una buona esperienza, visto che fino a questo momento aveva giocato in prestito in Serie D al Montegiorgio con il quale è sceso in campo con continuità avendo disputato 12 partite e segnato anche un gol.