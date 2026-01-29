Calciomercato Torino: Desole-Chievo parti vicine

Non solo prima squadra: il Toro è al lavoro anche per rafforzare la Primavera, attualmente in fase di crescita ma con una classifica da risalire. Stando a quanto riportato sul network di Gianluca Di Marzio, il centrale mancino classe 2006 Fabio Desole è pronto a lasciare la rosa di Baldini dopo aver trovato poco spazio nel corso della stagione: soltanto otto presenze complessive, con tre cartellini gialli ma anche un gol all’attivo. Minutaggio ridotto, appena 531’ tra campionato e coppa. Ora però potrebbe aprirsi una nuova esperienza in Serie D. Il Chievo è alla ricerca di un giovane centrale difensivo e il profilo del granata sembra rispecchiare le caratteristiche richieste dal club gialloblù. La società torinese ascolta le proposte e le parti risultano vicine all’accordo.