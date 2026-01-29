Sembrava tutto pronto, ma il passaggio di Tchoca in granata ha incontrato qualche difficoltà. Il difensore è arrivato in città nei giorni scorsi, ha svolto le visite mediche… eppure non ha ancora firmato. I tifosi attendono novità, e forse Marco Baroni le aspetta ancora di più. Ma cosa è successo?
Calciomercato Torino: difficoltà per l'acquisto di Tchoca, i dettagli
Si complica la trattativa che sembrava sul punto di chiusura. Che cosa è successo
Un intoppo che non ci voleva, salta tutto?—
L’intoppo sembra legato proprio agli esami svolti nei giorni scorsi, sui quali sono in corso alcune valutazioni. Con il brasiliano dato per certo, Petrachi è andato alla carica su altri profili vista l'urgenza che comunque un singolo acquisto non avrebbe coperto. Intanto il tempo stringe, la chiusura del mercato si avvicina e con essa inizia a palesarsi anche lo spettro dello scontro salvezza con il Lecce. La situazione rischia di essere più critica del previsto, anche se al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali. Il Toro spera che il tutto si risolva e che il brasiliano possa essere tesserato il prima possibile. Nel frattempo, stringe per altri difensori: il buco va coperto al più presto.
