Calciomercato Torino: ecco la ricostruzione sul mancato passaggio di Sazonov al Getafe

Il calciomercato del Torino si è chiuso con un affare sfumato negli ultimissimi minuti: si tratta della cessione di Saba Sazonov , difensore georgiano del Torino, al Getafe. Il giocatore era rientrato al Torino dopo un prestito all'Empoli tutt'altro che positivo, penalizzato dalla rottura del legamento crociato che lo ha tenuto lontano dai terreni di gioco. Da tempo, in ogni caso, il club granata ha deciso che Sazonov non rientra nei piani. Nelle ultime ore di mercato il Getafe, club spagnolo, aveva manifestato un forte interesse per il georgiano. La trattativa era stata impostata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma alla fine non se ne è fatto nulla.

In merito ai motivi precisi per cui il Getafe non ha tesserato Sazonov, nelle ultime ore, il portale georgiano Geo Sport – probabilmente ispirato dall’entourage del giocatore – ha riportato un retroscena secondo cui il motivo principale sarebbe stato un errore del Torino, per una e-mail sbagliata che, a ridosso della mezzanotte (orario in cui chiudeva il mercato in Spagna), avrebbe reso impossibile il processo di tesseramento. Secondo quanto raccolto da Toro News, a questo si aggiungerebbero però degli intoppi precedenti a livello di documenti sorti tra il giocatore e il Getafe: sarebbe questa la principale ragione del ritardo, quella per cui ci si è ridotti agli ultimissimi minuti del calciomercato. In ogni caso, è da ritenere chiusa l’avventura di Sazonov al Torino. Il club granata sta cercando una sistemazione per il giocatore nei mercati ancora aperti. Esistono possibilità in diversi paesi: ad esempio in Turchia le contrattazioni sono aperte ancora fino al 12 settembre, in Serbia addirittura fino al 1° dicembre.