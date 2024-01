Calciomercato Torino: Gineitis in bilico tra la permanenza e il prestito

Dopo Essere entrato nelle rotazioni di Juric, Gvidas Gineitis ha dovuto cedere il posto ad un ritrovato Ilic, che ora difficilmente è sostituibile. Il numero 66 granata ha dimostrato di avere un ottimo potenziale e ha convinto Juric, ma ora sta ottenendo poco spazio in squadra. Il talento classe 2004 ha bisogno però di giocare per crescere ed esprimere tutte le sue qualità. La dirigenza si trova dunque in bilico tra tenerlo, dato che il ragazzo è sembrato già pronto per la Serie A o cederlo in prestito per farlo maturare ancora.

Gineitis verso la permanenza: Juric non vuole privarsi del gioiellino lituano

Alla fine dei conti Juric difficilmente si priverà del centrocampista dato che lo ritiene un'ottima alternativa a Ilic e lo ha più volte elogiato pubblicamente. Se infatti il serbo per qualsiasi motivo dovesse mancare in alcune gare della stagione, il suo sostituto naturale sarebbe proprio il numero 66. Inoltre non è da escludere l'ipotesi che per far rifiatare Vlasic ogni tanto potremmo vedere uno tra Ilic e Gineitis salire dietro le punte e dunque giocare anche in campo assieme. In generale le ipotesi che si possono fare e le possibilità sono molte e tra queste quella che Gineitis parta in prestito c'è, ma Ivan Juric apprezza molto il classe 2004 e non vuole lasciarlo andare a cuor leggero.