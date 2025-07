Calciomercato Torino, Haveri vicino all’approdo al Livorno

Kevin Haveri sembra essere ad un passo dal trasferimento al Livorno. Come riportato da La Casa di C, il terzino albanese classe 2001 di proprietà del Torino dovrebbe diventare a breve un nuovo rinforzo per la squadra allenata da Formisano....

Kevin Haveri sembra essere ad un passo dal trasferimento al Livorno. Come riportato da La Casa di C, il terzino albanese classe 2001 di proprietà del Torino dovrebbe diventare a breve un nuovo rinforzo per la squadra allenata da Formisano. Arrivato in granata nel gennaio 2023 dal Rimini, Haveri non ha mai esordito con la prima squadra e ha collezionato una serie di prestiti tra Serie B e Serie C (Ascoli, Catania, Campobasso, Messina). Ora, salvo sorprese, inizierà una nuova avventura in Toscana. La formula della trattativa sembra essere quella della cessione a titolo definitivo.