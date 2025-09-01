Calciomercato Torino, i granata spingono per Amenda: le ultime

Dopo l'addio di Sazonov, approdato in Liga al Getafe, in queste ultime ore il Torino sta lavorando per dare a Baroni un nuovo centrale difensivo. Come anticipato già nella giornata di ieri, in casa Toro è tornato di moda il nome di Aurele Amenda, difensore svizzero classe 2003 attualmente in forza all’Eintracht Francoforte. L'ex giocatore dello Young Boys, è tornato di moda come possibile colpo per la difesa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la società granata potrebbe affondare il colpo in queste ultime ore di mercato. Amenda con gli svizzeri dello Young Boys in prima squadra vanta 58 presenze e due titoli di Campione di Svizzera e una Coppa di Svizzera. Con l'Eintracht, invece, nell'ultima stagione i gettoni sono stati appena 13 a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno limitato l'utilizzo.