Calciomercato Torino, Amenda torna un’opzione per la difesa

Con l’operazione per Niels Nkounkouvicina alla chiusura, il Torino lavora per colmare la lacuna sulla fascia sinistra prelevando il terzino dall’Eintracht Francoforte. Ma i granata non si fermano qui: la dirigenza valuta infatti anche l’innesto di un difensore centrale, considerata la fragilità emersa in queste prime uscite e la necessità, apparsa evidente, di rinforzare il reparto arretrato. Tra i profili monitorati torna d’attualità quello di Aurele Amenda, classe 2003, cresciuto nello Young Boys e oggi all’Eintracht. Il suo nome era già stato accostato al Toro nelle scorse settimane, ma ora – secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà – la pista sembra essersi riaperta con forza. Il difensore svizzero non rientra nei piani del club tedesco: nelle prime due giornate di Bundesliga non è mai stato convocato, segnale di un possibile addio che potrebbe favorire l’inserimento del Torino.