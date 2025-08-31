Calciomercato Torino, Amenda torna un’opzione per la difesa

Toro News
Dopo Nkounkou, i granata guardano ancora in casa Eintracht: Amenda possibile rinforzo per Baroni
Con l’operazione per Niels Nkounkouvicina alla chiusura, il Torino lavora per colmare la lacuna sulla fascia sinistra prelevando il terzino dall’Eintracht Francoforte. Ma i granata non si fermano qui: la dirigenza valuta infatti anche l’innesto di un difensore centrale, considerata la fragilità emersa in queste prime uscite e la necessità, apparsa evidente, di rinforzare il reparto arretrato. Tra i profili monitorati torna d’attualità quello di Aurele Amenda, classe 2003, cresciuto nello Young Boys e oggi all’Eintracht. Il suo nome era già stato accostato al Toro nelle scorse settimane, ma ora – secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà – la pista sembra essersi riaperta con forza. Il difensore svizzero non rientra nei piani del club tedesco: nelle prime due giornate di Bundesliga non è mai stato convocato, segnale di un possibile addio che potrebbe favorire l’inserimento del Torino.

