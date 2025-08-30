Calciomercato Torino: vicino Nkounkou per la fascia sinistra

“Io non sono tranquillo ma concentrato sul trovare soluzioni tramite il lavoro. Non è un singolo giocatore che può arrivare dal mercato a risolvere tutto”, ha dichiarato Marco Baroni nella conferenza stampa di vigilia di Torino-Fiorentina. Resta però evidente come il Torino, in queste ultime ore di mercato, debba intervenire per colmare alcune lacune.

Francese classe 2000, Nkounkou è cresciuto nel settore giovanile del Marsiglia e in carriera ha vestito anche le maglie di Everton, Standard Liegi, Cardiff e Saint-Étienne, prima di approdare nel 2023 all’Eintracht. Alla sua prima stagione in Bundesliga ha collezionato 29 presenze condite da 3 gol e 3 assist. Nell’ultimo campionato, invece, lo spazio è stato ridotto: appena 12 apparizioni complessive, di cui 4 da titolare. Quest’anno, finora, non è ancora sceso in campo, restando in panchina nella pesante sconfitta per 4-1 contro il Werder Brema. L’operazione con il Torino sarebbe impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto.